Inzaghi ha scelto l’erede di Acerbi: dalla Premier per 40 milioni | Ok della società

La dirigenza nerazzurra è già stata avvisata: per giugno un solo nome per il post Acerbi. È una vecchia conoscenza della Serie A.

Dopo un’annata trionfante con l’ennesimo Scudetto nel Palmarès, l’Inter non vuole assolutamente fermarsi. Il suo condottiero numero uno ha un nome: Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, fresco di rinnovo dei contratto, gode della grandissima stima da parte della società che ha con il presidente Beppe Marotta la figura più emblematica in assoluto.

L’allenatore, sembra essere l’uomo perfetto in grado di guidare la squadra come pochi hanno fatto in passato. Pertanto, non è escludere che i tifosi possano avere il sogno e il desiderio che possa ripetersi il triplete ottenuto nel 2010 quando in panchina vi era lo Special One ovvero José Mourinho.

La prima partita di Champions League ha visto i nerazzurri pareggiare 0-0 fuori casa contro il Manchester City di Pep Guardiola. La squadra inglese, indubbiamente, è tra le candidate principali a vincere nuovamente il trofeo ma, l’Inter ha dimostrato ancora una volta una resilienza ed una qualità che la possono finalmente ergere tra le migliori d’Europa.

Lo stesso tecnico spagnolo dei Citizens non si è meravigliato di pareggiare a reti inviolate contro la squadra di Inzaghi in quanto non è da dimenticare che sono sempre i campioni d’Italia in carica, dettaglio non da poco.

AAA Cercasi Difensore Centrale

Il tecnico, per chi lo conosce bene, è sicuramente lungimirante e guarda al futuro cercando di lavorare passo dopo passo con i giocatori che ha in campo. Allo stesso tempo, sarebbe opportuno dire che per il futuro immediato, sembra che lui stia iniziando a portare avanti un vero e proprio casting affinché si possa trovare un difensore centrale che possa essere il sostituto ideale di Francesco Acerbi.

Quest’ultimo, non è più un ragazzino e quindi si pensa si possa correre ai ripari quanto prima. La dirigenza, che ha piena fiducia nelle idee del tecnico piacentino, sicuramente potrà far di tutto per accontentarlo e dargli ciò che veramente desidera. Ma chi potrebbe essere questo calciatore in grado di raccogliere un’eredità così importante come quella dell’ex difensore della Lazio?

L’erede di Acerbi: Tomiyasu

Ovviamente, evitando voli pindarici, la squadra, potrebbe virare su un ex calciatore del Bologna attualmente all’Arsenal. Parliamo del forte difensore giapponese Tomiyasu, classe 1998 che già nella scorsa estate sembrava vicino ad un ritorno in Italia in quanto anche altre società ne avevano palesato l’interesse.

La sua fisicità, tecnica e capacità di impostazione di gioco potrebbero essere le carte vincenti affinché l’allenatore piacentino possa avere un difensore all’altezza delle sue tattiche. In realtà, stando a quanto riportato da calciomercato.it, sembra che su di lui ci siano anche Juventus e Napoli. Ricordiamo che ha un contratto con i Gunners fino al 2026 e il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 30/40 milioni di euro.