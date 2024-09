Bastoni al Manchester City: Guardiola esce allo scoperto | Il racconto della trattativa

Guardiola non si nasconde più e rivela la trattativa tra il Manchester City e Bastoni, l’Inter resta spiazzata, ecco le parole dell’allenatore

Il big match della prima giornata di Champions League tra Manchester City e Inter si è conclusa a rete inviolate. Un ottimo punto per i nerazzurri che hanno giocato con personalità in un campo molto difficile, sfiorando in più di un’occasione il goal che avrebbe consentito di battere i campioni d’Inghilterra. Grande soddisfazione da parte di mister Inzaghi, soprattutto per la tenuta della linea difensiva, al cospetto di un’attaccante prolifico come quello dei Citizens.

Come in quell’occasione grande merito va ad Acerbi che ha avuto il compito, riuscito, di contenere un bomber come Haaland. Tanti i campioni in campo ma la partita non si è sbloccata e per l’Inter l’esordio può ritenersi molto positivo.

La qualificazione alla fase successiva non passava dalla sfida di Manchester, dato anche che il girone vede ben otto partite da affrontare, ma pareggiare contro una delle squadre favorite è un ottimo segnale di crescita, che può dare ulteriori convinzioni sulla forza del gruppo.

Bicchiere mezzo pieno anche per Pep Guardiola che ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti nella conferenza post partita: “Abbiamo affrontato una squadra di livello top, campioni d’Italia.loro sono dei maestri della fase difensiva, non ti puoi aspettare di creare tante occasioni ma noi ne abbiamo avuto. Abbiamo giocato molto meglio che nella finale del 2023, avremmo voluto vincere ma va bene così“.

Guardiola e le parole di elogio nei confronti dell’Inter, in particolare verso Bastoni

Il mister ha poi fatto i complimenti agli avversari: “L’Inter è fortissima, Barella è eccezionale e poi c’è Calhanoglu, è un top team, ha giocatori forti anche dal basso, come Sommer o Bastoni“.

Poi smentisce di avere fatto di tutto per portare il centrale azzurro al City, nonostante abbia manifestato apertamente la stima nei suoi confronti.

Una bella reazione dopo la brutta prestazione di Monza

Non sappiamo se si tratta di una tattica per nascondere una trattativa che potrebbe concretizzarsi la prossima estate, con Bastoni che al momento resta un baluardo della difesa dell’Inter.

I nerazzurri hanno così dato una bella risposta di compattezza dopo il deludente pareggio in campionato sul campo del Monza. Un punto che ha un sapore molto diverso rispetto a quello raccolto in Brianza e che fa ben sperare per il proseguo in Champions.