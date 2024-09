L’attaccante scappa in Premier League: Inzaghi non riesce a trattenerlo | Cessione inevitabile

Il tecnico piacentino le ha provate davvero tutte. Marotta e la dirigenza stanno pensando a come correre ai ripari: ecco la soluzione.

Simone Inzaghi può ritenersi assolutamente soddisfatto di questa prima parte di campionato per la sua squadra. Nonostante la vetta in Serie A sia stata persa almeno temporaneamente, in Champions League c’è tanta voglia di fare bene soprattutto per i prossimi impegni.

Il pareggio a reti inviolate contro il Manchester City, fuori casa, ha fatto sì che la squadra nerazzurra portasse al rientro una grandissima dose di ottimismo dovuta al fatto che non era così semplice pensare di fermare la squadra di Pep Guardiola.

Quest’ultimo, allo stesso tempo, ha confermato che pareggiare con i campioni d’Italia in carica è comunque un ottimo risultato. Inzaghi è sicuramente il grande artefice di questi successi importanti della squadra e pertanto ha deciso di rinnovare il suo contratto per consolidare sempre di più il rapporto con la società.

Il presidente Beppe Marotta, così come Piero Ausilio, crede davvero tantissimo in lui, nelle sue doti e nelle sue grandissime capacità comunicative con la squadra che stanno producendo diversi risultati importanti in tutti questi anni. Alcuni calciatori (e non parliamo solo dei senatori), riescono a notare come l’allenatore sia in grado di trasmettere tutta la sua grande passione, determinazione e professionalità con allenamenti precisi, dettagliati e preparati con grande impegno.

Una squadra compatta

I risultati parlano chiaro, così come gli obiettivi di mercato rispettati che sono andati a rinvigorire sempre di più le volontà di Inzaghi. Avere un centrocampista come il polacco Piotr Zieliński non fa altro che andare a migliorare una linea mediana sempre più forte e determinata. Avere un Davide Frattesi in squadra, che è diventato ormai l’elemento imprescindibile nella Nazionale italiana di Luciano Spalletti, non fa altro che creare un valore aggiunto in una rosa già di per sé estremamente competitiva.

Come se non bastasse, anche l’arrivo dell’attaccante Mehdi Taremi, proveniente dal Porto, va a dare un’impronta internazionale ancor più precisa soprattutto nelle partite ufficiali di Champions League dove serve carisma, esperienza e tanta professionalità. A tal proposito, sarebbe opportuno dire anche un’altra cosa. Sebbene il calciomercato sia stato chiuso ormai da alcune settimane, sarebbe un grave errore pensare che i dirigenti in questa fase di stagione stiano lì a tergiversare aspettando che si apra nuovamente la finestra invernale.

L’attaccante scappa in Premier: niente Inter per David

Questo è un grave fallo anche perché i dirigenti sono in costante lavoro. Sono lì, pronti a trovare elementi giusti anche in un futuro immediato per far sì che la squadra possa scovare sempre elementi interessanti. Purtroppo, però, sembra che un grande obiettivo dell’Inter, del recente passato, sia destinato a non approdare almeno per il momento a Milano.

Per lui si starebbe delineando sempre di più una rotta diversa che lo porterebbe in Premier League. Parliamo dell’attaccante Jonathan David, attualmente forza al Lille, in Francia. Stando a quanto riportato da CaughtOffside, l’attaccante sarebbe entrato nell’orbita dell’Arsenal e pertanto, i nerazzurri dovrebbero iniziare a virare su altri obiettivi.