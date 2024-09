Lautaro al posto di Osimhen: triplo scambio per arrivare all’argentino | Addio inevitabile

In seguito al fallimento della trattativa per Osimhen, il club punta Lautaro Martinez: pronto un triplo scambio per strapparlo dai nerazzurri

Il periodo di incostanza di Lautaro Martinez non sembra aver fine. Il bomber argentino dell’Inter ha registrato il suo ultimo gol in Serie A Enilive nel mese di maggio, una situazione surreale se parliamo del capocannoniere dell’ultima stagione.

Ad inizio stagione poteva sembrare un dettaglio ma adesso dopo 4 giornate si sta trasformando in qualcosa di reale. Delle partite disputate ha saltato solamente quella contro il Lecce di Gotti, mentre nelle restanti ha giocato 225 minuti su 270 disponibili non aggiornado mai il tabellino dei marcatori.

Questo può essere motivazione delle sole 2 vittorie ottenute rispetto alla passata stagione che li ha visti diventare nuovamente Campioni d’Italia. Non è un dato preoccupante essendo solamente all’inizio ma confrontando lo stesso periodo, il Toro aveva già siglato 5 gol, con 2 doppiette nelle prime 3 gare.

Nelle 2 stagioni ancora precedenti il bottino equivaleva a 3 gol, il che, statisticamente parlando, registra un’anomalia in Lautaro Martinez, che nonostante ci abbia abituato a periodi di stop durante le stagioni, non è mai partito così male.

Cosa succede

La causa principale potrebbe essere la stanchezza. Non è una giustificazione ma va considerato che il 27enne dopo aver terminato la stagione dell’Inter giocando in tutte le competizioni e vincendo Scudetto e Supercoppa Italiana, è volato immediatamente negli Stati Uniti per disputare la Copa America con l’Argentina.

Anche lì capocannoniere e vittoria del trofeo, il secondo consecutivo per l’Albiceleste, a conferma del suo momento migliore della carriera, dati che gli sono valsi la probabile top 5 del Pallone d’Oro, il trofeo individuale più importante per un calciatore. Il tutto si riassume nel bisogno di Lautaro Martinez di ritrovare la condizione giusta, anche perchè è nato per far gol e di certo non smetterà all’apice della sua carriera.

Sirene inglesi

Sono tanti i suoi estimatori, pronti a far follie per vederlo con la divisa della propria squadra. Tra questi c’è il Chelsea, regina di ogni sessione di calciomercato per i folli importi spesi, che dopo non esser riuscita a chiudere Victor Osimhen, volato in prestito secco al Galatasaray, vuole il Toro al centro del suo attacco.

I Blues, sapendo del valore dell’attaccante ex Racing, sono pronti ad offrire tre calciatori come conguaglio, uno per reparto: il difensore Badiashile, il centrocampista Chukwuemeka e l’attaccante Mudryk. Una proposta allettante che l’Inter valuterà, ma che sarà complicata da ufficializzare perchè si tratta del Capitano e del giocatore più importante della storia recente del club.