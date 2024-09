Arsenal-Inter, lo scambio che porta a Calafiori | Arteta pronto a tutto per avere un nerazzurro

Arteta farà di tutto per portare a Londra il nerazzurro: trattativa avviata con l’Inter per lo scambio con Calafiori

Nonostante le tante assenze per infortunio, l’Arsenal di Mikel Arteta non inciampa e vince per 1-0 grazie ad un gol di testa di Gabriel il derby di Londra contro il Tottenham di Ange Postecoglou, un chiaro messaggio per le concorrenti della Premier League, mostrando che sa vincere a prescindere dalle condizioni.

L’infermeria dei Gunners vede Kieran Tierney fuori per un infortunio alla coscia, Oleksandr Zinchenko e Riccardo Calafiori per un infortunio al polpaccio, Martin Ødegaard per la caviglia slogata, Takehiro Tomiyasu per un infortunio al ginocchio e Mikel Merino per un infortunio alla spalla; non la migliore delle situazioni.

Lo spagnolo per far fronte all’emergenza schiera un 4-4-2 con Gabriel e Saliba come centrali che si riveleranno i migliori in campo, Jorginho in mediana a sostituire lo squalificato Declan Rice, Martinelli e Saka a coprire sugli esterni con Havertz e Trossard punte centrali.

Le grandi squadre si vedono però proprio in questi momenti. Ottima fase difensiva e vantaggio al 64‘ della seconda metà di gara da corner, vittoria e 3 punti conquistati che li portano a 10 totali in classifica, secondi a -2 dal Manchester City di Pep Guardiola che fino ad ora è a punteggio pieno grazie ad uno straordinario Erling Haaland.

Scontro diretto

Ciò che è più interessante è che domenica prossima c’è alle 17:30 lo scontro diretto all’Etihad Stadium che può già dire tanto in chiave titolo. Una partita pesantissima dove si scontreranno la seconda contro la prima, l’allievo contro il maestro, Davide contro Golia.

Non una semplice partita per l’Arsenal, che non può anche questa volta cadere nella trappola dei 4x campioni consecutivi della Premier League. Per 2 anni di fila si sono visti soffiare il titolo dai Citizens, ma nella stagione 2024/2025 l’obiettivo è cambiare la storia recente nella prossima partita di campionato.

Disposto a tutto

La sessione di calciomercato estiva è recentemente terminata ma dati i tanti infortuni la dirigenza della squadra londinese vuole correre già ai ripari, progettando già la prossima sessione invernale tramite la quale rinforzare la rosa in vista delle tante competizioni da disputare.

L’obiettivo primario, dato che l’ex Bologna Takehiro Tomiyasu non sta dando le garanzie sperate, è Yan Bisseck, difensore 23enne dell’Inter, che già in estate aveva ricevuto tante offerte proprio dalla Premier League. Il tedesco non trova molto spazio nella rosa di Simone Inzaghi ed è valutato 25 milioni di euro; d’altra parte il club nerazzurro necessita di un titolare e starebbe pensando di offrire Bisseck più un conguaglio economico per Riccardo Calafiori, arrivato in Inghilterra quest’estate. Le due società tratteranno nei prossimi mesi, adesso entrambe dovranno concentrarsi per ottenere i migliori risultati sia in patria che in campo europeo.