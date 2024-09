Torno come De Gea: Onana lascia Manchester | Sbattuto fuori anche da ten Hag

Onana può tornare presto in Italia, il Manchester United lo silura dopo le recenti papere, Ten Hag è pronto per metterlo fuori rosa

Nell’estate 2023 Beppe Marotta lo ha ceduto al Manchester United per circa 50 milioni di euro. Onana ha lasciato l’Inter dopo una stagione da grande protagonista, culminata con la finale di Champions League persa dai nerazzurri contro il City di Pep Guardiola. L’estremo difensore camerunense ha fornito prestazioni di alto livello, sia nelle parate che nella capacità di impostare il gioco con un ottimo piede.

I tifosi non avevano accolto positivamente la sua partenza e hanno mostrato scetticismo nei confronti di Sommer come sostituto, arrivato nei giorni finali del mercato dal Bayern Monaco.

E invece, anche in questo caso, l’intuizione del direttore sportivo dell’Inter si è dimostrata azzeccata, visto il rendimento costante del portiere svizzero, di fronte a un calo preoccupante del camerunense.

La scorsa stagione Onana si è reso partecipe di diversi errori grossolani che hanno influito sul campionato insufficiente dei Red Devils che si sono dovuti accontentare della qualificazione in Europa League, dove si presentano tra i club favoriti.

Onana non convince Ten Hag, troppe papere per il portiere che può lasciare la Premier

Onana continua a non dare garanzie al confermato tecnico olandese Ten Hag, tanto che si vocifera di un suo possibile ritorno in Italia e anche all’Inter, quando la prossima estate Sommer lascerà il club, con il passaggio di testimone e la promozione a nuovo numero 1 di Josep Martinez.

Lo spagnolo è stato acquistato dopo un ottimo campionato disputato con la maglia del Genoa e dal 2025 il posto da titolare dovrebbe essere suo. Un investimento che profuma di futuro, mentre Onana potrebbe accontentarsi di un ruolo da comprimario, partendo come secondo per giocarsi poi un ritorno tra i pali dei nerazzurri.

Le cifre richieste per riportare Onana in Italia

Il portiere classe ’96 ha un contratto con il Manchester fino al 30 giugno 2028 e un valore di mercato che adesso si aggira intorno ai 35 milioni. L’United rischia una sostanziosa minusvalenza per Onana che non ha mai convinto dal giorno del suo approdo in Inghilterra.

E così il futuro di Onana potrebbe essere di nuovo in A, con l’obiettivo di ritornare ad essere uno dei portieri più affidabili e talentuosi d’Europa. Al giro di boa della sua carriera, il rilancio deve avvenire in breve tempo per porre fine alla parabola discendente.