Colloquio faccia a faccia: non ti rinnoviamo | Ibra lo perde a parametro zero

Ennesimo caos in casa Milan: il colloquio non è andato a buon fine, non verrà rinnovato e via a parametro zero

La vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/2022 aveva fatto presagire la rinascita di un nuovo e glorioso Milan in seguito alla cosiddetta Banter Era, ma nel giro di poche stagioni si è ritornati al punto di partenza.

Da quando Gerry Cardinale è diventato il nuovo proprietario, i rossoneri si sono involuti e hanno perso la loro identità. Fuori coloro i quali incarnavano il Milanismo, come la leggenda Paolo Maldini o alcuni dei giocatori stessi e dentro figure che, a detta dei tifosi, non agiscono nell’interesse del club.

Nessun trofeo vinto da quella stagione e continui passi indietro. Esonerato Stefano Pioli, attuale allenatore dell’Al-Nassr, la tifoseria si aspettava il definitivo salto di qualità in panchina, non raggiunto con l’arrivo di Paulo Fonseca, che non ha fatto altro che destabilizzare maggiormente l’ambiente.

Il suo inizio è stato un vero e proprio disastro: 1 sola vittoria in campionato contro il Venezia, 2 pareggi con Lazio e Torino e 2 sconfitte con Parma e Liverpool. Adesso la panchina del Diavolo trema, seppure non è l’unico colpevole, ma si sa che l’allenatore è sempre il primo a pagare, com’è accaduto a Roma con Daniele De Rossi.

Tempo di colloqui

Zlatan Ibrahimovic, ex leggenda del club ed attualmente Senior Advisor di RedBird, sia post match di Champions League, sia nelle sessioni d’allenamento a Milanello, si è trattenuto insieme alla dirigenza per parlare con l’allenatore portoghese ed alcuni calciatori, in particolare Mike Maignan, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.

Per i convocati dalla Nazionale francese di Deschamps si è anche parlato di rinnovi, con entrambi i contratti che scadono al termine della prossima stagione. Entrambi sono leader del Milan e sembrano avere intenzione di rimanere, ma va discusso del conguaglio economico, con le big europee che potrebbero insidiarsi per strapparli da Milano.

Il capitano abbandona la nave

Un altro contratto che scadrà nello stesso periodo è quello del capitano Davide Calabria, Il suo futuro è ancora tutto da scrivere dato che la trattativa per il suo rinnovo è oramai in stand-by. Non sono arrivati chiari segnali da parte della società ma non è esclusa una separazione per la prossima stagione.

Non è propriamente il momento migliore della carriera del calciatore cresciuto nel vivaio del Milan, sia per il prolungamento del contratto, sia per le prestazioni, così in calo da aver spinto la società ad acquistare il suo rimpiazzo, Emerson Royal dal Tottenham. Potrebbe finire una delle ultime storie d’amore più durature del calcio recente, dato che il classe 1996 veste rossonero da ben 17 anni.