Emerson Royal bocciato, Fonseca ha deciso: addio a gennaio | Il sostituto fa impazzire i tifosi

Emerson Royal non convince Fonseca e i tifosi del Milan, il neo acquisto può partire già a gennaio, la dirigenza ha individuato il potenziale sostituto

Contro il Venezia è arrivata una boccata d’ossigeno per il Milan che ha centrato la prima, convincente, vittoria stagionale, rifilando quattro reti ai malcapitati lagunari nella prima mezz’ora. A sbloccare il match sono stati i due giocatori più oggetti di critiche da parte dei tifosi: assist di tacco di Rafa Leao e conclusione vincente di Theo Hernandez, grazie anche alla complicità del portiere avversario Joronen.

Il terzino francese è sceso in campo con la fascia da capitano, un modo per responsabilizzarlo e placare gli animi all’interno dello spogliatoio, dopo gli attriti manifestati tra il giocatore e mister Paulo Fonseca, il cui operato era già stato messo in discussione.

La notizia migliore proveniente dalla gara di sabato scorso a San Siro deriva dalla tenuta difensiva e dalla porta inviolata, dopo aver subito sei reti nelle tre partite precedenti. Di fronte vi era una compagine nettamente inferiore ma era importante dare un segnale positivo anche sotto questo punto di vista.

Contro l’Inter domenica prossima il test sarà molto più provante e l’obiettivo è quello di evitare la settima sconfitta consecutiva nel derby di Milano, ponendo fine allo score negativo della precedente gestione targata Stefano Pioli.

Emerson Royal va verso la bocciatura, può lasciare il Milan già a gennaio

Non ha convinto in questo inizio di campionato il neo acquisto Emerson Royal, proveniente dal Tottenham e fortemente voluto dalla dirigenza. Un investimento che non è stato, al momento, ripagato sul campo, con il terzino che si è reso protagonista di alcuni errori evidenti.

Per questo motivo non è da escludere che la sua parentesi nel capoluogo lombardo possa durare pochi mesi, con una partenza già nella finestra di gennaio. A rinforzare quest’ipotesi è l’interesse mai tramontato da parte dei rossoneri nei confronti di Diogo Leite.

Leite è l’ultima idea per la difesa del Milan, dove gioca e quanto costa

25 anni, centrale duttile, Diogo Leite gioca nell’Union Berlino. Il cartellino ha un valore che si aggira intorno ai 15 milioni e sulle sue tracce si sta muovendo anche il Bayer Leverkusen.

Questa è l’ultima idea del Milan per sistemare il reparto arretrato ed evitare di replicare i numeri molto negativi del passato campionato che hanno impedito di concorrere per lo Scudetto.