Ciao Ciao Theo, il Milan incassa e lo scarica | Il sostituto arriva dalla Serie A

Theo Hernandez lascerà il Milan a fine stagione, la dirigenza rossonera corre ai ripari per individuare il degno sostituto

Theo Hernandez e il suo rapporto con il Milan sono ai minimi storici. Il francese è in aperto contrasto con il mister Paulo Fonseca ed è stato escluso per motivi tecnici dagli undici titolari che sono scesi in campo all’Olimpico contro la Lazio nel match pareggiato dai rossoneri. Poco dopo essere entrato sul terreno di gioco nella ripresa, non ha partecipato al cooling break insieme ai compagni, atteggiamento che ha suscitato molte polemiche.

Il talento non manca al francese che da anni è tra i giocatori più rappresentativi della rosa ma la sua avventura a Milanello potrebbe concludersi al termine di questa stagione, dopo essere finito nel mirino del Bayern Monaco in questa sessione estiva.

La retroguardia è in grave difficoltà e non basta un innesto roccioso come Pavlovic per garantire una tenuta del reparto, con troppe reti subite anche in questo inizio di campionato e con accorgimenti tattici da apportare al più presto.

Sulle fasce il mercato ha portato in squadra dal Tottenham il terzino Emerson Royal, valido in fase di spinta ma con ancora lacune in fase di copertura. Dovrà migliorare questo lato per poter aiutare una difesa estremamente fragile e da rivedere.

Ecco il papabile sostituto di Theo Hernandez al Milan

Se Theo Hernandez dovesse lasciare il Milan la prossima estate, la dirigenza sarà chiamata ad organizzarsi per tempo per mettere sotto contratto un valido sostituto del transalpino.

Il nome che gira in queste ore è quello di Patrick Dorgu. Danese di origini nigeriane, ha fatto il suo esordio in Nazionale anche se deve ancora compiere 20 anni. Il Lecce valuta il suo cartellino 40 milioni di euro e non è da escludere l’interessamento di qualche club di Premier League.

Il Lecce si affida alla grinta di Dorgu per centrare la salvezza

Dorgu, nel frattempo, è concentrato per regalare al Lecce un’altra salvezza, la terza consecutiva. La squadra è di nuovo guidata da Gotti ma ha subito diversi cambiamenti all’interno della rosa. Al centro dell’attacco è confermato Krstovic, chiamato al definitivo salto di qualità.

In difesa è stato ceduto, invece, Pongracic alla Fiorentina. In porta il mister potrà contare ancora sulle parate di Wladimiro Falcone, tra i migliori a livello di rendimento della scorsa Serie A. La concorrenza nella lotta per evitare la retrocessione è più agguerrita che mai ma Pantaleo Corvino ha molto fiuto e potrebbe portare in Salento qualche altro talento a gennaio.