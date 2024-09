Inter-Milan, le probabili: Inzaghi coi titolari, Fonseca cambia tutto

Ancora poche ore e poi sarà tempo di Inter-Milan, Derby in programma questa sera a San Siro alle 20:45 e valido per la quinta giornata di campionato. Le possibili scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Paulo Fonseca verso la Stracittadina.

Oggi è finalmente il giorno del Derby di Milano. Nerazzurri e rossoneri si affrontano a cinque mesi di distanza dall’ultima volta, e dalla sfida che ha consegnato matematicamente lo Scudetto alla squadra di Inzaghi. Stasera una sfida che ovviamente vale meno, ma che porta con sè e come sempre in una partita del genere grandi significati.

Inter-Milan, le probabili formazioni: Inzaghi scioglie l’ultimo dubbio. Fonseca d’assalto e con un nuovo modulo

Le due squadre sono divise da soli 3 punti in classifica, con l’Inter attualmente a quota 8 dopo 2 vittorie e 2 pareggi e il Milan a 5 dopo 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta. I nerazzurri puntano a staccare i rivali, che da loro parte cercano di agganciare gli avversari e anche di interrompere la striscia negativa di sei Derby di fila persi nelle ultime sfide tra le due squadre.

Entrambe vengono dalle fatiche europee di Champions League in settimana, con l’Inter che ha ottenuto un prestigioso pareggio per 0-0 sul campo del Manchester City e il Milan che ha perso 1-3 a San Siro col Liverpool. Duello che pesa per entrambe, ma che potrebbe decidere soprattutto il futuro di Fonseca sulla panchina del Milan. In caso di sconfitta infatti il tecnico portoghese potregge già essere esonerato dopo la deludente partenza di stagione.

Inzaghi punta su Dumfries. Fonseca col poker d’attacco e il 4-2-4?

Ormai zero dubbi per Simone Inzaghi che dopo il turnover parziale di Champions, ritrova i suoi titolarissimi, rischierando dal primo minuto Benjamin Pavard, Hernikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Recuperato Dimarco, e sciolto il ballottaggio a destra con Dumfries che partirà titolare al posto di Darmian nel collaudatissimo 3-5-2.

Cambia tutto invece Paulo Fonseca, (che ieri ha perso per affaticamento Calabria) che pare orientato verso ad un Milan iper offensivo e con tutti i quattro tenori d’attacco insieme dal primo minuto. Rossoneri che si dovrebbero schierare con una sorta di 4-2-4 con Leao e Pulisic come esterni e la coppia centrale composta da Morata ed Abraham. Gabbia favorito su Pavlovic in difesa.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Cahanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

MILAN (4-2-4): Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Abraham, Leao.