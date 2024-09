Inter-Milan, le formazioni ufficiali del Derby

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Milan, match in programma alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza e valido per la quinta giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Paulo Fonseca.

Tutto pronto per il Derby di Milano. Inter e Milan si affrontano nel big match domenicale della quinta giornata della Serie A 2024/2025, in una partita che può valere già molto. I nerazzurri con una vittoria possono agganciare il Torino in vetta alla classifica, i rossoneri possono salire a quota 8 e raggiungere proprio i rivali cittadini.

Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Inzaghi coi titolari. Torna Lautaro. Fonseca con il poker d’assi in attacco. Morata assieme ad Abraham

Dopo i turnover effettuati sia in campionato contro il Monza che in Champions League contro il Manchester City, Simone Inzaghi ritrova tutti i titolarissim per il Derby, con il tecnico nerazzurro che schiera la formazione tipo. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Pavard, Averbi e Bastoni. A centrocampo Dumfries a sinistra, mediana con Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. La più grossa sorpresa è la titolarità di Dumfries, che vince il ballotaggio con Darmian. In attacco assieme a Marcus Thuram, torna Lautaro Martinez dal primo minuto.

Formazione stravolta per il Milan, con Paulo Fonseca che conferma le indiscrezioni della vigilia e schiera i rossoneri con un super offensivo 4-2-4 mettendo contemporaneamente in campo Leao, Pulisic, Morata ed Abraham. In difesa Gabbia favorito su Pavlovic, Emerson Royal titolare a destra dopo l’infortunio di Calabria. In mediana la coppia Fofana e Reijnders.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

MILAN (4-2-4): Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Gabbia, Emerson Royal, Leao, Pulisic, Abraham, Morata.