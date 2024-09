Inter-Milan, le probabili formazioni del Derby di Milano

Manca pochissimo all’attesissimo Derby di Milano tra i nerazzurri e i rossoneri, e valido per la quinta giornata di campionato. La squadra di Inzaghi vuole tornare a correre in Serie A, i rossoneri di Fonseca cercano un primo riscatto in una stagione partita male. Le probabili formazioni di Inter-Milan.

Domani sera tutto si fermerà e gli occhi di tifosi e appassionati saranno rivolti verso lo stadio Giuseppe Meazza per Inter-Milan, big match della quinta di campionato e che già può dire molto per entrambe le squadre. I nerazzurri arrivano dal prestigioso 0-0 contro il City in Champions ma anche del deludente 1-1 contro il Monza nell’ultimo turno di A, mentre i rossoneri dal KO europeo col Liverpool e da un inizio di campionato sotto le aspettative.

Inter-Milan, le probabili formazioni. Inzaghi coi titolarissimi: tornano Lautaro e Pavard. Fonseca sceglie Morata in attacco

La differenza in classifica è minima con l’Inter attualmente ad 8 punti e il Milan a quota 5, ma le due squadre arrivano a questa Stracittadina in momenti diversi. La formazione di Simone Inzaghi nonostante i già due pareggi in quattro partite (contro Genoa e Monza) in campionato è una squadra in fiducia e sicura dei propri mezzi, certezze che mancano al Milan. I rossoneri hanno trovato la prima vittoria in campionato solo settimana scorsa contro il Venezia per 4-0, ma poi la sconfitta in Champions per 1-3 contro il Liverpool di martedì ha riportato sconforto e dubbi soprattutto sulla posizione di Paulo Fonseca, che in caso di KO nel Derby potrebbe anche rischiare l’esonero.

Dumfries più di Darmian, poi la formazione tipo. Fonseca scioglie il dubbio in attacco

Dopo le scelte di turnover operate sia a Monza che a Manchester, Inzaghi torna nelle sue certezze principali ritrovando l’11 di titolarissimi per il Derby. Tornano dal primo minuto Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Recuperato dall’affaticamento muscolare Federico Dimarco. La sorpresa delle ultime ore potrebbe essere il sorpasso di Denzel Dumfries sulla destra al posto di Darmian.

Scelte ormai fatte anche per il Milan che sorride per il recupero lampo di Mike Maignan, uscito acciaccato dalla sfida con il Liverpool. 4-2-3-1 con il francese in porta, difesa con Theo Hernandez, Pavlovic, Tomori ed Emerson Royal. In mediana Fofana e Reijnders, mentre sulla trequarti Leao, Loftus-Cheek e Pulisic a supporto di Morata, favorito per la titolarità rispetto ad Abraham.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Thuram, Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Pavlovic, Tomori, Emerson Royal, Fofana, Reijnders, Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Abraham.