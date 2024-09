Ho scelto la Juve: Giuntoli ne strappa un altro al Milan | Convinto dall’agente a cambiare maglia

Giuntoli è stato decisivo nella trattativa, l’agente si è convinto a procedere: vinta la concorrenza del Milan

Contro ogni tipo di aspettativa, la Juventus di Thiago Motta frena bruscamente in campionato. A Empoli, come contro la Roma prima della sosta per le Nazionali, il risultato non va oltre lo 0-0 in una partita che ha regalata poco spettacolo ai propri tifosi.

Non c’è stata nessuna rete, dato sorprendente soprattutto da parte della squadra bianconera che ha schierata tutta la nuova corazzata con Douglas Luiz e Locatelli a servire il tridente formato da Yildiz, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez dietro Dusan Vlahovic.

L’unica nota di consolazione è la fase difensiva, ancora eccelsa. In 4 gare di campionato disputate, la Vecchia Signora, oramai non più così vecchia data l’età media tra le più basse in Serie A, non ha mai subita gol, consacrandosi come l’unica squadra imbattuta dei top 5 campionati.

Per l’Empoli di Roberto D’Aversa, ennesima prova più che convincente. Continuano la loro striscia positiva con 3 pareggi ed 1 vittoria in campionato, ottenuta grazie ad un’ottima difesa ed una super prestazione di Vazquez tra i pali che tiene a galla gli azzurri fino al fischio finale.

Ancora da completare

Non è una partita a giudicare un’intera stagione, ma è chiaro che alla Juventus dell’italo brasiliano manchi qualcosa. Il lavoro compiuto nella sessione di calciomercato estiva è stato da 10 in pagella, la rosa è stata totalmente rivoluzionata e rafforzata, ma è ancora incompleta.

Non c’è un vice Vlahovic, il cui acquisto è stato rimandato a gennaio e manca un laterale destro all’altezza. Weah Jr. per il momento non convince, Danilo è considerato oramai come centrale difensivo e Savona è tutto da scoprire essendo alla sua prima stagione da professionista. Sono dettagli che però fanno la differenza in un’intera stagione, con i tifosi che sperano che Giuntoli risolva quanto prima la vicenda, mettendo a disposizione di Motta una squadra completa.

Sgarro ai rivali

Analizzando quanto speso sul mercato recentemente, è chiaro che non verrà un colpo da novanta. L’idea è quella di puntare su un giovane di talento e di prospettiva che possa crescere sotto la guida dell’ex Bologna, che ha già dimostrato di saper tirare fuori il miglior potenziale tra i propri calciatori.

Il profilo in cima alla lista ha il nome di Tiago Santos, 22enne portoghese in forza al Lille, la cui caratteristica principale è la duttilità potendo ricoprire tutti i ruoli difensivi in più schieramenti. A favore dei bianconeri gioca il fattore procuratore, con il terzino che è supportato da Jorge Mendes, stesso agente di Francisco Conceição che è recentemente divenuto un nuovo calciatore bianconero. L’operazione non sarebbe troppo dispendiosa dato il valore di mercato di 15 milioni di euro e gli ottimi rapporti tra i due club; Giuntoli è pronto ad avviare la trattativa anticipando la concorrenza e rubando uno degli obiettivi di mercato estivi del Milan.