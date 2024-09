Inter, si ferma per il derby: figuraccia in campo e infortunio | Inzaghi spiega tutto

A Monza un passo falso per l’Inter, solo pari con i brianzoli e un infortunio che rischia di compromettere il derby del prossimo weekend, Inzaghi in allarme

L’Inter aveva la grande occasione di balzare da solo in testa alla classifica di Serie A nel posticipo domenicale della quarta giornata e invece è arrivato un deludente pareggio sul campo del Monza. I nerazzurri sono stati bloccati dalla compatta compagine guidata dall’ex Milan Alessandro Nesta, in grado di imbrigliare le folate dei campioni d’Italia in carica e di sfiorare il colpaccio dopo la rete del vantaggio siglata da Dani Mota.

L’Inter ha evitato la figuraccia con la rete nel finale di Denzel Dumfries che ha consentito alla squadra di Simone Inzaghi di mantenere l’imbattibilità, portandosi a quota 8 punti, frutto di due vittorie casalinghe e due pari in trasferta.

Una prestazione insufficiente con Inzaghi che ha fatto ricorso a un ampio turnover, schierando in campo dal primo minuto Carlos Augusto e De Vrij in difesa, Asslani e Frattesi in mezzo al campo e schierando come tridente offensivo nell’ultimo quarto d’ora Taremi, Arnautovic e Correa.

I cambi non hanno sortito l’effetto sperato e ci ha pensato l’esterno olandese a impedire la prima sconfitta stagionale all’U Power Stadium di Monza. Un passo falso che preoccupa il mister in attesa di una settimana che sarà molto importante e che culminerà nel derby con il Milan domenica.

Un infortunio preoccupa Inzaghi, uno dei giocatori chiave rischia di saltare il derby

Contro i rossoneri rischia di non essere disponibile Federico Dimarco che è rimasto in campo negli ultimi minuti nonostante un infortunio subito. Le condizioni fisiche sono ancora da valutare ma c’è apprensione.

Il tecnico nel post partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato di crampi e di un affaticamento muscolare ma lo staff medico saprà dare delle risposte più accurate nelle prossime ore e, solo dopo, Inzaghi potrà tirare un sospiro di sollievo.

L’Inter si mette alle spalle il deludente pari di Monza e punta al derby

Dimarco è stato grande protagonista con la maglia dell’Italia nei due match vinti in Nations League, con una pregevole rete siglata alla Francia. Gli impegni ravvicinati hanno inficiato sulla sua tenuta fisica e questo giustifica, in parte, la prestazione non all’altezza fornita a Monza.

Una battuta d’arresto che non deve preoccupare troppo dato che siamo ancora a inizio campionato e la classifica è molto corta. Nel derby è atteso il riscatto, con quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva nella stracittadina di Milano.