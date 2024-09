Calhanoglu rimpiazzato all’improvviso: c’è già il sostituto | Firma sul contratto per il suo vice

La soluzione che stupisce: Inzaghi ha l’arma segreta in pugno e il turco è avvisato. Direttamente da Euro 24 il nuovo leader in mediana.

Se dovessimo parlare in maniera specifica di uno dei centrocampisti più forti al mondo dovremmo andare a bussare in casa nerazzurra da Simone Inzaghi. Ebbene sì, stiamo parlando del turco Hakan Çalhanoğlu.

Quest’ultimo, reduce da una stagione straordinaria arricchita da goal e assist fondamentali per le sorti dei campioni d’Italia in carica, vuol fare di tutto per confermarsi anche quest’anno a grandi livelli, in diversi scenari.

Ora però sarebbe opportuno mettere in evidenza un altro dettaglio: per quanto tempo ancora resterà in nerazzurro? Questo è lo spauracchio dei tantissimi tifosi interisti che sperano di vederlo a lungo con i colori della maglia del cuore.

Ricordiamo che in passato il mediano è stato prelevato a parametro zero dopo che la sua storia d’amore con il Milan è definitivamente naufragata senza grandissimi risultati. È rimasto nella stessa città cambiando solo i colori della maglia.

Il tesoro degli interisti

Di certo, i tifosi rossoneri, non hanno apprezzato questo suo trasferimento ma lui, con la società di Beppe Marotta si sta togliendo davvero tantissime soddisfazioni personali. Adesso però sembrerebbe che il suo futuro all’Inter possa essere messo in ombra.

Non parliamo di condizioni metereologiche avverse o dell’autunno che ormai è alle porte. Infatti, sembrerebbe che il tecnico piacentino abbia trovato la gallina dalle uova d’oro. Calmi, Ausilio, Baccin e Marotta non dovranno nell’immediato intervenire sul mercato per trovare la soluzione.

Il sostituto di Hakan ha un nome altisonante: Asllani

Sembra infatti che la soluzione vincente sia già in casa e porta il nome del giocatore albanese Asllani. Quest’ultimo, sembra ormai essere maturo abbastanza per poi dare il massimo e mettersi sempre di più al servizio del mister e dei compagni di squadra. Dinanzi a questa sua crescita esponenziale, il turn-over con il turco Çalhanoğlu potrà essere sempre di più realizzabile e non così utopistico sia in campionato che nelle varie coppe.

I tifosi nerazzurri possono star tranquilli perché al momento non c’è aria di partenza né per l’uno né per l’altro. Considerando le diverse competizioni da dover disputare, a grandi livelli, la società non vuole privarsi di nessun elemento imprescindibile. Ora si che si può sognare nuovamente il triplete, come avvenuto con lo Special One, Josè Mourinho, nell’ormai lontano 2010.