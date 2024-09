Inzaghi si disfa dell’esubero: cessione sul gong | Ma va via solo in prestito

L’Inter piazza l’ennesimo esubero in questa stagione ma tornerà alla Pinetina il prossimo anno: via a titolo temporaneo

L’Inter di Oaktree, nuova proprietà statunitense che ha presa in possesso le quote del club a partire da fine maggio per il mancato pagamento delle suddette da parte dell’ex proprietario, Steven Zhang, sta dimostrando di essere continuamente in crescita.

Inizialmente i nuovi arrivati avevano destato sospetti e preoccupazione nei confronti dei tifosi ma ques’ultimi si sono immediatamente dovuti ricredere in seguito alle azioni compiute dal club negli ultimi mesi, che oltre a rinfornzarlo, l’hanno indirizzato sul binario diretto verso la linea verde.

Il club nerazzurro è estremamente attento alla sostenibilità e al bilancio societario. Negli ultimi anni hanno dimezzato sempre più il loro saldo in rosso e contano di chiuderlo in positivo entro le prossime due stagioni, con l’idea, se necessaria, di finanziare un aumento di capitale per raggiungere quanto prima l’obiettivo.

A questo si aggiunge la politica recentemente attuata del player trading, ossia acquistare calciatori,valorizzarli e rivenderli per generare plusvalenza, motivo per il quale hanno già investito nell’ultima sessione di calciomercato su giovani di prospettiva che rappresentino il futuro del club.

Operazioni da dieci

Per renderci conto di cosa stiamo parlando basterebbe analizzare la sessione di calciomercato estiva recentemente terminata. La società nerazzurra, rinnovi a parte dei top player della rosa, è riuscita a migliorare nettamente la rosa senza intaccare il bilancio, grazie alla cessione di svariati esuberi.

Ha accolta alla Pinetina Josep Martinez, Medhi Taremi, Piotr Zielinski e Tomàs Palacios per 17 milioni di euro totali ed ha incassata la stessa cifra salutando Lucien Agoumè, Gaetano Oristanio, Franco Carboni, Valentìn Carboni, Juan Cuadrado, Alexis Sanchez e Martin Satriano.

Ennesima partenza

A questa lunga lista di addii si aggiunge Eddie Salcedo, punta centrale italiana del 2001. Il calciatore è nato nelle giovanili del Genoa, per poi traferirsi in prestito nell’Under 19 dell’Inter, che l’ha successivamente acquistato nell’estate del 2019 per circa 10 milioni di euro. Nella rosa nerazzura ma non è mai riuscito a trovare spazio, ottenendo solamente una sfilza di prestiti tra Serie A e Serie B.

Oltre ad esser andato via e ritornato più volte dalla squadra rossoblù e nerazzurra ha militato nell’Hellas Verona, nello Spezia, nel Bari, nell’Ellense e nel Lecco, l’ultima sua esperienza a partire da gennaio. Reduce da circa una decina di presenze, ha firmato recentemente con l’Ofi Creta, squadra della Super Liga Ellada, prima divisione greca, che fu in passato allenata anche da Gennaro Gattuso.