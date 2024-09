Di Marco ciao ciao Inter: si apre alla cessione | Contropartita più 30 milioni

La dirigenza dell’Inter apre alla cessione di Federico Dimarco, può essere il primo top player a partire a fine stagione

Antonio Conte ha avuto il coraggio di lanciarlo titolare, Simone Inzaghi lo ha consacrato come uno dei migliori esterni d’Europa. Federico Dimarco si è preso l’Inter e la Nazionale italiana, con prestazioni convincenti e reti di pregevole fattura, come quella siglata contro la Francia dopo uno spettacolare uno-due con Sandro Tonali, concluso con un tiro che si è insaccato sotto al sette.

Con Mattia Darmian sulla fascia opposta, mister Inzaghi ha due terzini che si alzano a centrocampo, in grado di garantire una fase di copertura di livello a sostegno dei tre centrali e di spinta in fase offensiva, con l’inserimento negli spazi che è spesso letale.

Esterni dell’Inter che si completano con Dumfries e Carlos Augusto, duttili e complementari ai due titolari. In una stagione che si prospetta molto lunga e intensa, il contributo dei quattro sarà preziosa per inanellare un filotto di risultati positivi.

Dimarco ha rinnovato fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio di 4 milioni di euro l’anno, un segnale di quanto sia centrale nel progetto, anche come leader dello spogliatoio con il suo carisma.

Dimarco era finito nel mirino del Bayern Monaco, il retroscena di mercato

Nonostante questo, spunta un retroscena di mercato che riguarda l’ex Parma e Verona, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. A svelarlo è Fabrizio Romano che parla di un interesse concreto per Dimarco da parte del Bayern Monaco di Vincent Kompany.

I bavaresi non hanno mai presentato un’offerta vera e propria perché Beppe Marotta si è subito fatto sentire, ritenendo incedibile il proprio tesserato. Non è da escludere che le cose potrebbero cambiare la prossima estate, con i tedeschi che pensano di inserire come contropartita tecnica Goretzka, oltre a un conguaglio economico congruo che potrebbe arrivare a 30 milioni.

La cessione di Dimarco dipende dai piani futuri dell’Inter

Molto dipenderà dalle motivazioni di Dimarco nel continuare la propria, fin qua fortunata, parentesi all’Inter. I risultati che la squadra otterrà nei prossimi mesi saranno indicativi per effettuare un’eventuale rivoluzione di organico o compiere una campagna acquisti simile a quella appena conclusa, con pochi ritocchi e la conferma di tutti i top player.

In attesa di possibili sviluppi futuri, ora conta ciò che Dimarco saprà dare in campo, certo di essere sostenuto dai tifosi che lo hanno eletto tra gli idoli della rosa.