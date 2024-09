Galliani pesca dall’Inter: due bandiere a Monza per la salvezza | Doppio colpo del condor

Il Monza è in difficoltà e, per lottare con maggiore determinazione per la salvezza, Galliani è pronto a ingaggiare due ex interisti

Tra le squadre che hanno iniziato con maggiore difficoltà il campionato c’è il Monza. Dopo due ottime stagioni con Raffaele Palladino, il tecnico si è accasato alla Fiorentina e la scelta del sostituto è ricaduta su un’altra scommessa di Adriano Galliani. Ha voluto fortemente Alessandro Nesta, con cui ha vinto tutto da calciatore ai tempi del Milan e con cui ha un rapporto umano splendido che è rimasto negli anni.

Per l’ex difensore dei rossoneri si è presentata, quindi, la grande occasione di allenare un club di Serie A dopo alcune esperienze nelle categorie inferiori, tra cui quella con la Reggiana in Serie B.

La rosa a sua disposizione è, però, indebolita rispetto a quella che ha concluso a quota 45 punti lo scorso campionato. Due le partenze pesanti, quelle di Michele Di Gregorio in porta, sostituito da Turati, e di Andrea Colpani che ha seguito Palladino a Firenze.

Manca fantasia dalla trequarti in su e un attaccante che possa garantire la doppia cifra, con Andrea Petagna e Djuric che sembrano essere poco incisivi in area di rigore. Conquistare la terza salvezza consecutiva sembra essere un compito tutt’altro che scontato.

Galliani pesca dal mercato degli svincolati, doppio colpo in vista

Adriano Galliani non si è reso protagonista, come al suo solito, di colpi nel rush finale della sessione estiva ma potrebbe correre ai ripari sfruttando il mercato degli svincolati che è sempre aperto, con due occasioni che sta prendendo in considerazione.

Ha rescisso il contratto a fine agosto dall’Hajduk Spalato l’esterno croato Ivan Perisic, nel mirino anche del Como. Il classe 1989 vorrebbe tornare in Serie A. In cerca di una nuova sistemazione anche Antonio Candreva, tra le poche note liete della scorsa stagione della Salernitana. Due talenti d’esperienza che potrebbero garantire qualità all’interno dello spogliatoio brianzolo.

Erano insieme ai tempi dell’Inter, ora possono ritrovarsi a Monza

Candreva e Perisic hanno già giocato insieme con la maglia dell’Inter e potrebbero ritrovarsi a indossare la stessa maglia poco lontano da Milano in un club ambizioso come quello biancorosso.

Adriano Galliani si è preso ancora qualche giorno di tempo per meditare il da farsi ma è propenso a tesserare almeno uno dei due esterni d’attacco, anche se non è da escludere che possa convincere entrambi a trasferirsi a Monza.