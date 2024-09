Ordini di Oaktree: il club ne manda a casa 6 | Rivoluzione Inter a gennaio

Oaktree continua a dettare ordini: a gennaio probabile rivoluzione, sono 6 i calciatori sull’uscio della porta nerazzurra

La sosta delle Nazionali è finalmente terminata. Tutti i calciatori impegnati con i propri paesi sono ritornati dai propri club, pronti ad affrontare la nuova stagione recentemente iniziata gettandosi nelle competizioni nazionali ed internazionali.

Analizzando il nostro campionato, la Serie A Enilive, sta dimostrando di essere in grado di alzare sempre più il livello di competitività ogni stagione. I nerazzurri, campioni d’Italia e con la tanto desiderata seconda stella sul petto, devono guardarsi alle spalle, perchè le concorrenti sono tante e non hanno intenzione di lasciarle concedere il bis.

La squadra di Simone Inzaghi ha d’altronde degli obiettivi da rispettare. Obiettivi fissati dalla nuova proprietà statunitense che ha presa il controllo a partire da fine maggio, Oaktree, che vuole assolutamente che l’Inter confermi il suo dominio in Italia, con la speranza che lo faccia anche in Europa.

C’è sete di vendetta per la finale persa per 1-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola, ad Istanbul, allo Stadio olimpico Atatürk nel 2023 e per il percorso prematuramente interrotto nella passata stagione agli ottavi di finale; c’è la volontà di riportare la coppa a Milano dopo 15 anni dall’ultima volta.

Organico al completo

Con tutti i calciatori rientrati dagli infortuni e i nuovi arrivati, l’organico del club nerazzurro è finalmente al completo. Sarà complicato gestire tutte le competizioni da disputare tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club, ma l’Inter è chiamata al dare il meglio di sè in ognuna di esse.

Le aspettative sono altissime e difficili da rispettare, ma Inzaghi non può tirarsi indietro, soprattutto dopo che la nuova proprietà l’ha rinnovato e ha prolungato i contratti dei suoi uomini chiave: Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e a brevissimo Denzel Dumfries.

In scadenza

Oltre l’olandese, per il quale si pronostica la fumata bianca, ci sono altri 6 calciatori che potrebbero, essendo in scadenza di contratto al termine della stagione corrente, firmare dei pre accordi con altre società, trasferendosi a titolo definitivo. Una situazione che porterebbe l’Inter a doverli rimpiazzare, con l’enorme problema di non aver guadagnato nulla dalle loro cessioni.

Il primo calciatore è il terzo portiere, Raffaele Di Gennaro, per il quale ci sarà da capire se sarà confermato o meno in quel ruolo. A seguire in difesa, Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Francesco Acerbi, tre uomini su cui Inzaghi fa sempre affidamento, ed infine in attacco Joaquin Correa e Marko Arnautovic, i cui addii sarebbero ben voluti dal club perchè risparmierebbero a bilancio un totale di circa 20 milioni di euro.