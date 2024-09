Icardi torna in Serie A, tutto fatto per gennaio | Vuole sfidare l’Inter per lo Scudetto

Icardi torna a casa. L’Italia è pronta ad accogliere il bomber argentino a gennaio: è iniziata la sfida contro la sua ex Inter per il titolo

Mauro Icardi rappresenta il classico giocatore dall’enorme potenziale mai espresso. Nonostante ciò ha dimostrato di essere uno degli attaccanti migliori della nostra Serie A negli ultimi anni, tanto da definirlo il miglior bomber d’area di rigore passato nell’ultimo decennio in Italia.

L’inizio della sua carriera non risale in Argentina, bensì in Catalogna, dove viene acquistato da uno dei settori giovanili migliori al mondo: la Cantera del Barcellona. Segna 38 reti, ma non viene chiamato da Guardiola in prima squadra, che spingerà per la cessione nel 2011 alla Sampdoria.

Il primo anno e mezzo lo passa in Primavera per poi esordire in prima squadra, dove grazie ai gol contro la Juventus campione d’Italia si fa notare a tal punto da essere acquistato a soli 20 anni dall’Inter di Mazzarri, iniziando l’avventura in nerazzurro proprio come aveva lasciato quella blucerchiata: segnando contro i bianconeri.

Dopo la prima stagione di ambientamento e frenato da qualche infortunio, riesce a mettersi in mostra quella successiva vincendo il titolo da capocannoniere, conteso con Luca Toni, e diventando capitano del Biscione. Negli anni successivi non fa che ripetersi alzando sempre l’asticella e trascinando l’Inter al ritorno in Europa.

Separazione drastica

L’ultimo bel ricordo con i tifosi nerazzurri è la straordinaria rete in una notte di Champions League contro il Tottenham. Dopo quella serata sono iniziati i primi segnali d’allarme, con le due parti che si allontanavano sempre di più dal continuare insieme, fino ad arrivare alla revoca della fascia da capitano e ad esser messo fuori rosa.

L’ultima partita è contro l’Empoli a San Siro, decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Rigore sbagliato e sostituzione, con Lautaro Martinez che entra in campo, segno di passaggio di testimone oramai da consegnare.

In giro per il mondo

Dall’Inter al Paris Saint-Germain, dove ha l’occasione di ritagliarsi un ruolo da protagonista, ma le aspettative non vengono rispettate con soli 23 gol in 64 partite ed un feeling coi compagni mai sbocciato. Ennesimo trasferimento, questa volta in Turchia, al Galatasaray, anche per mancanza d’alternative, dove conquista la piazza ma perde i propri affetti, ufficializzando più volte la separazione con sua moglie Wanda Nara, nonchè suo agente.

Nella sessione di calciomercato recentemente terminata, la sua posizione è stata minacciata dall’arrivo di Victor Osimhen dal Napoli. Dal post rilasciato sul suo profilo Instagram, l’argentino non sembra molto contento del suo arrivo, motivo per cui potrebbe considerare l’opzione di trasferirsi nuovamente a gennaio, con l’idea di tornare clamorosamente in Serie A. Tra le squadre che potrebbero accoglierlo c’è la Juventus di Thiago Motta, con Milik oramai in uscita che apre l’opportunità di formare una coppia da sogno con Dusan Vlahovic. Sarebbe motivato dall’obiettivo di una società che vuole tornare assolutamente a vincere lo Scudetto e dal battere la sua ex Inter, che prima l’ha lanciato e poi l’ha dimenticato.