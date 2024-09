Niang arriva a parametro zero: tutto fatto | Foto con la nuova maglia

Niang in Serie A - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Niang ha trovato una nuova squadra, dopo l’ultima parentesi all’Empoli ha trovato l’accordo per continuare a giocare, visite mediche superate

Con le sue reti è stato decisivo per salvare l’Empoli. Il presidente dei toscani Corsi lo ha ingaggiato nella finestra invernale al posto di Tommaso Baldanzi che si è trasferito alla Roma. L’ex centravanti del Milan è tornato così in Serie A e ha fornito prestazioni di rilievo che hanno consentito agli azzurri di mantenere la categoria nei minuti finali dell’ultima giornata, proprio con il goal salvezza siglato dal senegalese.

La situazione era molto complicata all’inizio del girone di ritorno ma Davide Nicola è riuscito a migliorare la media punti della propria squadra, centrando così l’obiettivo prefissato, anche grazie a vittorie in scontri diretti, da Salerno a Monza.

Adesso l’Empoli ha iniziato con il piede giusto il nuovo campionato, con un nuovo allenatore, D’Aversa, e un attacco composto da quattro giovani di assoluta prospettiva che possono crescere in Toscana. Due provengono dalla cantera delle due milanesi e sono Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito.

In cerca di un maggiore minutaggio e di ritrovare la fiducia è Solbakken, arrivato dalla Roma, mentre è uno dei migliori prospetti della Primavera dell’Empoli il talentino Fazzini, protagonista anche con la maglia dell’Under 21 italiana.

Per la salvezza dell’Empoli è stato decisivo, ora Niang firma in Marocco

La solidità difensiva sta stupendo e sarà un dettaglio determinante per evitare la retrocessione. Un Empoli che sta pensando al futuro con la ristrutturazione dello stadio Castellani che consentirà ai tifosi di assistere alle partite in un luogo più consono a un palcoscenico così importante.

Intanto Niang ha trovato una nuova squadra, firmando un contratto con il Wydad Casablanca, società della massima serie marocchina. Così il bomber 29enne si congeda dalla Serie A dopo aver messo a segno 23 goal in 121 partite.

Dopo Niang un altro ex Milan è in cerca di una nuova squadra

Per Niang una nuova parentesi di una carriera che non è mai decollata, con sprazzi di grande calcio che si sono alternati ad altri di grande buio. Un vero peccato dato che il giocatore aveva dei margini di crescita enormi.

Un destino simile a quello di Mario Balotelli, altro svincolato di lusso che si sta allenando in cerca di una proposta allettante che si augura provenga dall’Italia dopo le ultime due avventure in Svizzera e in Turchia.