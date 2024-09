Inter piena di debiti: accuse gravissime | Marotta risponde e ammette tutto

Beppe Marotta non resta indifferente alle accuse ricevute dalla sua Inter riguardo ai debiti che avrebbe incrementato negli ultimi anni, le sue parole

Nelle due settimane di pausa dal campionato le pagine dei quotidiani sportivi sono state coinvolte in altri episodi, a partire dagli impegni che hanno visto protagonista la Nazionale italiana che ha battuto sia la Francia che Israele in Nations League, aprendo nel migliore dei modi un nuovo ciclo che culminerà con i Mondiali del 2026 e dove gli azzurri sono obbligati a partecipare e fare una buona figura dopo un Europeo deludente.

Hanno tenuto banco anche gli ultimi movimenti di mercato che riguardano i trasferimenti di alcuni esuberi verso l’Arabia e la Turchia, Paesi in cui la sessione estiva si è conclusa più tardi, in attesa dell’esordio in Champions delle cinque italiane qualificate che hanno le carte in regola per accedere alla fase ad eliminazione diretta primaverile dopo la prima fase con ben otto partite da disputare.

Ha fatto scalpore la dichiarazione del patron della Fiorentina Rocco Commisso che in maniera netta ha espresso il proprio dissenso nei confronti dell’operato dell’Inter, tanto da affermare: “Non invidio chi ha vinto nelle ultime stagioni perché lo ha fatto con situazioni debitorie spaventose“.

Beppe Marotta, presidente e direttore sportivo dell’Inter, ha parlato al termine della cerimonia di consegna del premio Nereo Rocco che si è tenuto pochi giorni fa a Coverciano, rispondendo alle accuse ricevute.

Marotta risponde a tono a Commisso, l’Inter non ha debiti

Queste le sue parole: “Con tutto il rispetto per Commisso, l’Inter adempie a tutti i doveri e ai criteri finanziari ed economici che Figc e Uefa impongono di rispettare”.

Dice la sua anche riguardo alla lotta per lo Scudetto: “Le squadre interessate alla vittoria sono le stesse da anni, ci aggiungerei l’Atalanta con autorevolezza: meritano un riconoscimento per quanto fatto”.

La Nazionale si affida agli interisti per ripartire dopo il pessimo Europeo

Domanda anche sulla Nazionale che è ripartita nel modo giusto, con due nerazzurri come Dimarco e Frattesi che sono stati decisivi: “Ho fiducia in questo gruppo, Spalletti può portarli lontano. Servono pazienza e tempo per amalgamare un gruppo nuovo, ma i giocatori hanno qualità di alto livello”.

Chissà se il suo intervento servirà per placare le polemiche e se Commisso si scuserà pubblicamente per quanto ha affermato, consapevole di avere leso l’immagine dell’Inter con un’accusa pesante.