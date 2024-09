Juve, altro colpo alla Cristiano Ronaldo | Elkann esce 900 milioni: tifosi impazziti

La dirigenza potrebbe provarci nuovamente e mettere a segno un altro colpo alla Cristiano Ronaldo. Elkann mette a disposizione 900 milioni per la Juve.

Se c’è stato un momento che ha reso incredibilmente grande la Juve – a livello mondiale – negli ultimi anni è stato senza dubbio l’acquisto clamoroso di Cristiano Ronaldo. Il tesseramento dell’attaccante portoghese è stato senza dubbio il punto più alto raggiunto dalla dirigenza torinese dopo la retrocessione in Serie B e il ritorno a grandi livelli, tanto da restare negli annali del calcio.

Ma successivamente a questo enorme colpo di mercato iniziò una vera e propria parabola discendente che terminò con zero titoli vinti durante la stagione 2022-2024. Una stagione deludente che ha contributo a posare le basi per una nuova Juve: quella di Giuntoli e Thiago Motta.

La nuova dirigenza ha infatti deciso di rifondare la squadra, sistemare il bilancio e puntare su nuovi giocatori. Dopo una calciomercato da regina, infatti, la Juventus potrebbe andare addirittura oltre e secondo alcuni Elkann starebbe pensando di mettere a disposizione 900 milioni di euro per la Juve in modo da arrivare ad un altro colpo alla Cristiano Ronaldo.

La situazione Juve

L’operazione di Cristiano Ronaldo alla Juve fu un evento di dimensioni gigantesche, sia dal punto di vista sportivo, che economico che tecnico. La società bianconera potrebbe quindi pensare di mettere a segno un colpo simile per il suo futuro, vista anche l’intenzione di sistemare il proprio bilancio economico.

Secondo Rocco Commisso, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, la Exor “ha dovuto mettere in cinque anni 900 milioni di euro per sistemare i bilanci”. Adesso la Juve può contare su un bilancio equilibrato e a possibilità economiche concrete che potrebbe permetterle di tornare a mettere a segno colpi alla Cristiano Ronaldo.

Le prospettive di mercato

John Elkann avrebbe infatti deciso di tornare ad investire sulla Juventus. A dimostrazione di questo gli acquisti di primissimo livello di Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. Rinforzi resi possibili dalla decisione di Exor di optare per un aumento di capitale da 200 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i ricavi dalla partecipazione alla prossima Champions League, i quali possono arrivare anche a 160 milioni di euro.

Ma non solo, perché la Juve può contare anche sul bacino della Next Gen, per portare in prima squadra nuovi talenti e tentare plusvalenze milionarie (come ad esempio quella di Soulé o Huijsen). Una strategia che permetterà alla società bianconera di avere un bilancio in ordine e, in futuro, di mettere a segno nuovi colpi alla Cristiano Ronaldo.