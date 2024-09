Thiago Motta peggio di Allegri: “Non succedeva da 20 anni” | Polemiche pesantissime

Arrivano le prime polemiche anche per la Juventus. C’è chi dice che Thiago Motta sia stato peggio di Allegri. Ecco perché.

La nuova Juventus targata Thiago Motta e Cristiano Giuntoli è partita con il vento in poppa, dopo aver conquistato due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate. L’entusiasmo è stato in gran parte dovuto a un calciomercato sontuoso, che ha visto l’arrivo di giocatori di alto profilo come Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Questi innesti hanno acceso le speranze di un ritorno ai vertici sia in Italia che in Europa. La scelta di affidare la panchina a Motta – dopo un campionato spettacolare con il Bologna – ha ulteriormente aumentato le aspettative, facendo sognare i tifosi bianconeri.

Tuttavia, non si sono fatte attendere le prime polemiche che riguardano proprio il nuovo tecnico bianconero. La partita contro la Roma, infatti, ha fatto emergere degli aspetti interessanti. Ecco perché secondo qualcuno Thiago Motta sarebbe andato peggio di Allegri.

Prime polemiche in casa Juve

Sono altissime le aspettative che riguardano Thiago Motta e i risultati da raggiungere in casa Juve. Il campionato dei bianconeri si è aperto alla grande, con la squadra di Torino che è riuscita a conquistare 7 punti in sole tre partite.

Tuttavia, il primo posto in classifica – insieme ai campioni in carica dell’Inter – non sembra bastare per smorzare gli animi e per ottenere una distesa fiducia per il futuro della squadra. Dopo Juve-Roma, infatti, sono arrivate le prime polemiche in casa Juve. E questa volta le accuse riguardano lo stesso Thiago Motta.

Perché Thiago Motta ha fatto peggio di Allegri

Massimiliano Allegri è stato di certo il capro espiatorio dei fallimenti ottenuti durante le ultime stagioni dalla Juventus, sia in campionato che in Europa. La scelta di sostituirlo con Thiago Motta, dunque, è stata vista con grandi aspettative, ma anche con un filo di scetticismo.

Una situazione che ha portato ad un perenne e costante paragone tra l’ex tecnico juventino Allegri e l’attuale mister Motta, portando anche ad alcune critiche. A “Radio Sportiva”, infatti, Sandro Sabatini ha punzecchiato il neo allenatore della Juve affermando che, durante Juve-Roma, la Juve ha finito per la prima volta dopo 20 anni una partita senza nemmeno un tiro in porta. Se fosse successo lo scorso anno, continua il giornalista, “Si sarebbe detto che Allegri era un disastro“. Continuano quindi le polemiche, destinate a durare ancora gran parte della stagione.