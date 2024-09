Esonero ufficiale: il comunicato del club | Primo posto troppo lontano

La prima panchina è già saltata in campionato, l’inizio di stagione è stato molto deludente e l’allenatore è stato esonerato

Il campionato è appena iniziato ma le prime partite sono state sufficienti per mettere in bilico le prime panchine. Il Milan ha raccolto solo due punti nelle prime tre gare e Fonseca si giocherà la permanenza nei prossimi due match, in casa contro il Venezia e il derby con i cugini dell’Inter. Ha deluso anche la Roma di Daniele De Rossi che è stata modificata dal mercato estivo e che avrà bisogno di questa sosta per trovare i giusti accorgimenti tattici.

Da rivedere anche il Cagliari che è uscito sconfitto dallo scontro salvezza di Lecce nonostante la superiorità tecnica per oltre metà partita. Una preoccupante sterilità offensiva dovrà essere corretta da Davide Nicola per evitare l’esonero.

In B è stato già cacciato Andrea Pirlo. I primi 270 minuti sono costati cari al tecnico della Sampdoria. Era stato riconfermato dopo l’ottimo girone di ritorno della scorsa stagione, concluso con la qualificazione ai play-off. Al suo posto è stato scelto Sottil.

Traballa anche la panchina del Bari che è ancora a secco di vittorie e che è reduce da una salvezza al fotofinish. Una piazza calorosa e ambiziosa come quella del capoluogo pugliese si merita un rendimento migliore e di non rischiare di nuovo la retrocessione.

La prima panchina è già saltata, sono bastate due partite

In Lega Pro è stato, invece, esonerato Alfio Torrisi. Il Trapani ha raccolto un punto nelle prime due partite. La pesante sconfitta casalinga rifilata dal Picerno ha spinto la dirigenza del club siciliano a sollevare dall’incarico il mister che ha guidato la squadra alla promozione lo scorso anno.

Il favorito a sostituirlo è Massimo Oddo, un nome importante per la categoria e che testimonia l’ambizione della società che ambisce a un doppio salto. Un girone C che vede coinvolte molte compagini di spessore, dal Catania al Benevento fino al Crotone e l’Avellino.

Non solo Oddo, c’è un altro candidato di livello per la panchina del Trapani

Per Oddo si parla di un contratto biennale, con un accordo che sarebbe già avvenuto per quanto riguarda l’ingaggio. In alternativa si pensa a un tecnico esperto come Attilio Tesser.

Le prossime ore saranno decisive anche se non è automatico il cambio di marcia nel rendimento di un Trapani che ambisce a un campionato da protagonista.