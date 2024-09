Lungo stop in Serie A, salta tutti i gironi di Champions | Brutte notizie dagli esami

L’infortunio costa caro al centrocampista, sarà costretto a saltare i gironi di Champions League, il mister non lo ha inserito nella lista

La Champions League si appresta ad entrare nel vivo. La massima competizione europea ha visto lo svolgimento dei play-off di qualificazione e dei sorteggi che hanno mostrato le novità di una formula inedita, con un girone unico e otto partite da disputare per accedere alla fase ad eliminazione diretta, prevista sempre per la primavera.

Cinque le squadre italiane che parteciperanno. L’Inter ha intenzione di andare più avanti possibile dopo aver raggiunto la finale due anni fa. L’organico è competitivo in tutti i reparti e Inzaghi ha già dimostrato di saper ottenere risultati importanti.

La Juventus torna in Champions dopo un anno di stop forzato e lo fa con Thiago Motta e una rosa rinnovata. Il Milan ha intenzione di fare bene, con innesti di caratura internazionale e un gioco offensivo che dovrà, però, essere sorretto da una tenuta difensiva decisamente migliore rispetto a quella mostrata nelle prime tre giornate di campionato.

L’Atalanta vuole continuare a stupire dopo la vittoria dell’ultima Europa League, mentre il Bologna si troverà a prendere parte a questo torneo con l’entusiasmo ereditato dalla scorsa stagione ma con tanti cambi che potrebbero avere delle conseguenze sul suo rendimento europeo.

L’infortunio costa l’esclusione dalla lista Champions, è arrivata l’ufficialità

Gli emiliani saranno guidati da Vincenzo Italiano che ha portato per due anni consecutivi in finale di Conference League la Fiorentina e che ha, quindi, già una certa esperienza in campo internazionale. Non è stato inserito nella lista per i match della prima fase Oussama El Azzouzi.

Il mediano olandese di origini marocchine ha rimediato un infortunio al ginocchio destro con interessamento del menisco. Il classe 2001 dovrà, probabilmente, sottoporsi a un intervento chirurgico che in un primo momento era stato scongiurato. Quest’ipotesi, se si concretizzasse, allungherebbe i tempi di recupero.

Un Bologna apparso in difficoltà e che dovrà rivedere le proprie ambizioni

Bologna che dovrà a fare a meno anche del regista scozzese Ferguson che era stato vitale nel gioco di Thiago Motta e nell’ottenere il quinto posto finale in classifica.

La dirigenza ha cercato di sostituire nel migliore dei modi due partenze pesanti come quelle di Riccardo Calafiori e di Joshua Zirkzee, entrambi trasferiti in Premier League, ma l’inizio di campionato è stato al di sotto delle aspettative.