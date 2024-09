A gennaio torna il caso Dybala: per De Rossi non è titolare | C’è già l’offerta

Il finale romantico del rifiuto agli arabi sembra già storia archiviata. Per la Joya si prospetta una partenza sin dal prossimo inverno.

Tra i giocatori più apprezzati del nostro campionato italiano dovremmo parlare in maniera specifica dell’argentino Paulo Dybala. Quest’ultimo, oltre ad essere un attaccante estremamente forte, è entrato nel cuore di tutte le squadre in cui ha giocato.

I tifosi del Palermo, Juventus e ora Roma ne hanno sempre apprezzato la sua indole da eterno ragazzo. Nonostante abbia superato la soglia dei trent’anni, si mostra sempre come un bambino e ciò lo rende agli occhi di tutti ancor più tenero e soprattutto in gamba.

Quello che è accaduto nelle scorse settimane, lo ha portato ancor di più a salire sul carro dei vincitori non per trofei ma per scelte di vita. Paulo, infatti, ha rifiutato l’offerta faraonica degli arabi che avrebbe portato nelle sue casse oltre 75 milioni di euro lordi.

Cifre da capogiro che difficilmente, di questi tempi, si riescono a rifiutare. La scelta dell’argentino, è stata vista come una decisione che solo i più romantici potevano aspettarsi. Ha preferito legarsi alla Capitale ancor di più cercando di mostrare tutto il suo attaccamento alla città, ai sostenitori e ai colori giallorossi.

Un bottino piuttosto magro

Il tecnico Daniele De Rossi, quando venne a conoscenza della sua ipotetica cessione, aveva già chiesto alla società di trovargli un sostituto all’altezza anche se, sostituire uno come lui sembra davvero una Mission Impossible.

Per fortuna, però, DDR non ha più dovuto chiedere rinforzi in quella zona del campo. Purtroppo, però il campionato non è iniziato nel migliore dei modi con giocate positive ma i risultati dicono ben altro. Al momento, infatti, la Roma ha portato a casa solo 2 punti dopo le prime tre giornate di campionato. Certo è che nessuno si aspettava di vederla in vetta in classifica con 9 punti però, con un magro bottino di questo genere, la delusione è dietro casa.

Torna il caso Dybala

Ovviamente però c’è chi immagina che questa sosta possa essere più prolifica del previsto e fare in modo che ci sia la possibilità per i ragazzi di Daniele De Rossi di rimettersi subito in carreggiata e fare in modo che si possa lottare nuovamente per obiettivi importanti in Europa. Ora, però, sembra che ci sia un qualcosa che ai tifosi di sicuro non piacerà: Dybala a gennaio andrà via? Perché mai dopo tanto romanticismo potrebbe venir fuori un’ipotesi di questo genere?

In realtà, la domanda non è così retorica né così assurda. Se ben notiamo, nell’ultima partita di campionato disputata contro la Juventus, terminata a reti inviolate, la Joya ha messo piede in campo solo dopo l’ora di gioco e ciò ha indotto i tifosi a poter pensare ad una sua cessione nel periodo invernale. Se così dovesse essere, il romanticismo argentino nella Capitale sarà durato meno di un gatto in tangenziale.