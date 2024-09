Ultima chance: c’è la data certa dell’esonero | Così salta la panchina in Serie A

Potrebbe essere uno dei primi ad essere esonerato. Ecco qual è l’ultima chance per non far saltare la panchina in Serie A.

La stagione del Milan non si è aperta nel migliore dei modi, tradendo in parte le attese dei tifosi e degli addetti ai lavori. Dopo un’estate di grandi ambizioni e una campagna acquisti importante, i rossoneri hanno raccolto solo due punti in tre partite, frutto di due pareggi contro Lazio e Torino e una sconfitta inaspettata contro il Parma.

Un bottino decisamente al di sotto delle aspettative per una squadra che puntava a partire forte per non perdere contatto con le prime della classe già nelle prime fasi del campionato.

Sebbene ci si trovi ancora all’inizio della stagione, le voci su un possibile cambiamento ai vertici della panchina iniziano già a farsi sentire. I dirigenti del Milan potrebbero essere costretti a rivedere i propri piani in caso di ulteriori risultati deludenti nelle prossime partite. L’allenatore Paulo Fonseca, arrivato con grandi speranze, potrebbe trovarsi di fronte a un’ultima chance per invertire la rotta ed evitare l’esonero, con le prossime sfide che si preannunciano decisive per il suo futuro. Ecco cosa deve fare per evitare che salti la panchina di Serie A.

Fonseca non può più sbagliare

La pausa nazionali avrà fatto sicuramente bene all’ambiente rossonero, travolto da sensazioni contrastanti dopo un avvio di campionato oggettivamente deludente. I Rossoneri non hanno ancora trovato la prima vittoria in campionato, ma al ritorno dei giocatori dalle rispettive nazionali ci si attende una risposta netta.

Una situazione che, oltre alle speranze e ad un cauto ottimismo, nasconde le prime delusioni per un allenatore che – almeno fino ad ora – non ha mai conquistato i cuori dei tifosi rossoneri. Paulo Fonseca sa bene infatti che dovrà dimostrare il prima possibile un netto cambio di rotta.

L’ultima chance

L’allenatore portoghese potrebbe essere infatti arrivato già alla sua ultima possibilità prima di andare in contro ad un esonero anticipato. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, all’allenatore rossonero non saranno più ammessi errori di risultato e ci sarebbe la data di un possibile esonero.

Se il Milan non dovesse vincere la prossima partita contro il Venezia – avversario più che abbordabile, data la recente promozione dei lagunari dalla Serie B – il tecnico portoghese potrebbe essere in seria discussione.