Giuntoli, colpo gratis prenotato a gennaio | L’ultimo tassello per l’assalto allo Scudetto

L’allievo supera il maestro…Marotta. In questo, il football director della Juve avrà preso spunto da lui: colpo da cineteca.

Il football director della Juventus, Cristiano Giuntoli, ormai si può ritenere un veterano del calcio di Serie A. Quando iniziò il suo percorso nel Napoli di Aurelio De Laurentiis, aveva alle spalle delle esperienze non così esaltanti.

Infatti, il patron dei partenopei, lo ingaggiò reduce dalla sua esperienza al Carpi. Nei suoi otto anni a Napoli, ha ottenuto successi davvero straordinari culminati con il terzo Scudetto degli azzurri vinto sotto la guida tecnica impeccabile di Luciano Spalletti.

Ormai, circa due anni fa, sia l’ex tecnico di Certaldo che il direttore sportivo hanno preso strade diverse. Il primo è ormai diventato commissario tecnico della Nazionale italiana, in cui deve ancora dimostrare il suo vero valore e le sue grandi capacità, mentre il secondo è approdato nella sua squadra del cuore, ovvero la Juventus.

Sarebbe opportuno, a questo punto, dire che questa è la sua seconda stagione con i bianconeri e, per chi pensa che nella prima non abbia lasciato il segno, si sbaglia di grosso. Se ci si aspettava da lui voli piuttosto proibitivi e acquisti in lungo e largo senza logica, si commetteva l’ennesima falla.

I colpi importanti

Sicuramente è un dirigente dalle ampie vedute ma anche ben preciso e soprattutto pragmatico. Nell’ultima era di Massimiliano Allegri, ha dimostrato di essere attento al bilancio della società e cercare di sfruttare al meglio tutti i talenti presenti in squadra. Quest’anno, c’è chi dice che si sia dato alla pazza gioia ma in realtà, per chi lo conosce bene, sa che si tratta di un percorso studiato negli anni.

L’attento osservazione della scorsa stagione, ha fruttato un mercato straordinario in quella attuale. Infatti, va detto, a tal proposito, che tra i grandi acquisti di questa campagna estiva appena conclusa, dovremmo menzionare tre giocatori su tutti: l’olandese Teun Koopmeiners, l’argentino Nico Gonzalez e il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Insomma, un mercato che annovera anche altri talenti importanti che sono andati a rinvigorire la squadra del nuovo tecnico Thiago Motta.

Colpo gratis per la Juve: Danilho Doekhi per giugno

Quest’ultimo, si è congratulato con la società per tutti i colpi importanti messi in atto e, in maniera specifica, sta riuscendo nell’impresa di valorizzare al meglio alcuni elementi che erano già presenti in squadra dalla scorsa stagione come il giovane turco Kenan Yildiz. Adesso però sembra che proprio Cristiano Giuntoli sia pronto a voler seguire le orme dell’ormai nuovo presidente dell’Inter, Beppe Marotta.

Proprio Marotta, famoso nel mondo calcistico per mettere segno colpi a parametro zero importanti, come ad esempio Zieliński e Taremi nella passata stagione estiva, ora molto probabilmente vorrà seguire il suo esempio. Infatti, sembra proprio che la Juventus abbia messo gli occhi su un giovane difensore dell’Union Berlino classe 1998. Stiamo parlando di Danilho Doekhi che, stando a quanto riportato da calciomercato.it, con un contratto in scadenza nel 2025, non sembra orientato al rinnovo.