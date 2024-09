Voglio un altro anno di contratto: Marotta convocato in segreto | Rinnovo tutto da rifare

Potrebbe partire una nuova trattativa per un altro anno di contratto. Ecco le news sul rinnovo guidato da Marotta.

L’Inter sta vivendo un momento di straordinaria crescita sia sul piano sportivo che societario, consolidandosi come la squadra più forte del campionato italiano e affermandosi tra le migliori realtà europee. La formazione nerazzurra ha saputo costruire un’identità solida e vincente, capace di imporsi in Italia e di farsi rispettare in Europa. I risultati degli ultimi due anni parlano chiaro: la conquista dello Scudetto nella scorsa stagione e una prestigiosa finale di Champions League, persa solo contro il Manchester City, dimostrano la competitività della squadra a tutti i livelli.

Per puntare a traguardi ancora più ambiziosi, la dirigenza nerazzurra è determinata a mantenere il gruppo coeso, con un occhio di riguardo alle questioni contrattuali. In quest’ottica, Beppe Marotta dovrà presto avviare le trattative per il rinnovo di una figura centrale, un leader sia dentro che fuori dal campo, che sembra voler prolungare il proprio contratto per un ulteriore anno. Ecco di chi stiamo parlando.

I problemi del recente rinnovo

Nonostante l’Inter sembri vivere un momento di grande armonia e successi, alcune indiscrezioni indicano che ci sarebbero delle lievi tensioni legate al futuro di Simone Inzaghi. L’allenatore, fresco di un prolungamento del contratto fino al 2026 con un ingaggio da top manager di circa 6,5 milioni di euro a stagione, potrebbe non essere del tutto soddisfatto dell’accordo raggiunto. Secondo il giornalista Fabio Santini, intervistato da Calciomercato.it, pare che la durata biennale del rinnovo non abbia convinto del tutto il tecnico piacentino, che avrebbe preferito un prolungamento di tre anni.

Per l’esperto di mercato, Inzaghi avrebbe manifestato il suo malcontento in occasioni private, esternando il desiderio di un accordo più lungo. Questo potrebbe aprire la strada a nuove trattative con la dirigenza interista, che, consapevole del valore dell’allenatore, potrebbe essere disposta a rivedere l’intesa per garantire una maggiore stabilità sul piano tecnico e progettuale.

Un mercato non soddisfacente

Un altro segnale di malcontento da parte di Simone Inzaghi riguarda il mercato estivo condotto dall’Inter, soprattutto in ottica Champions League. Nonostante la società abbia fatto molti sforzi per acquistare Palacios, l’allenatore nerazzurro ha deciso di escluderlo dalla lista Champions, una mossa che ha fatto discutere. Questa scelta potrebbe riflettere una certa insoddisfazione del tecnico riguardo alla qualità degli acquisti fatti per competere al massimo livello europeo.

Inzaghi ha infatti preferito inserire in lista Carlos Augusto, lasciando intendere di non essere convinto delle capacità di Palacios per affrontare le sfide europee più impegnative. La decisione fa riflettere: per puntare alla vittoria della Champions, servono giocatori all’altezza delle grandi competizioni, e il mister ha dimostrato, con questa esclusione, di avere le sue riserve sulle scelte di mercato della dirigenza.