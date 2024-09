Altro crociato rotto in Serie A: infortunio in nazionale | Notizia terribile

Aveva appena debuttato in A e ora è costretto a un lungo stop, si è rotto il crociato in allenamento, per lui inizia un faticoso recupero

I primi 270 minuti hanno già fornito indicazioni importanti per quello che si prospetta nel nuovo campionato italiano. L’Inter e la Juventus sono apparse subito in forma, con prestazioni convincenti e un gioco brillante. I campioni in carica hanno confermato in blocco l’organico con cui hanno vinto con merito l’ultima A mentre i bianconeri hanno iniziato un nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina e una rosa con tanti volti nuovi.

Il Napoli ha reagito dopo un esordio disastroso sul campo dell’Hellas Verona, con due vittorie casalinghe. Antonio Conte sa di dover ancora lavorare molto in allenamento e nella testa dei giocatori per poter lottare per il vertice e proverà ad approfittare degli impegni nelle coppe europee delle rivali.

Il Milan è apparso, invece, in grave affanno, soprattutto a livello difensivo, con due reti subite a partita. Paulo Fonseca è già a rischio esonero e si giocherà la riconferma nelle prossime tre partite, tra cui il debutto in Champions contro il Liverpool e il derby pochi giorni dopo.

Napoli e Milan che sono accomunati dall’aver affrontato il neopromosso Parma che non ha intenzione di accontentarsi di una salvezza tranquilla, con la stessa rosa che ha stravinto lo scorso campionato di B e che ha le carte in regola per mettere in difficoltà ogni avversario.

Pochi giorno dopo il debutto si è rotto il crociato, tegola in casa Parma

Ha debuttato in A con gli emiliani a Napoli l’attaccante Mateusz Kowalski che ora deve fare i conti con un pesante infortunio. Lo staff medico dei gialloblu ha dichiarato che la punta ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore destro in allenamento con la nazionale polacca under 20 e sarà operato nelle prossime ore.

Classe 2005, ha sorpreso nell’ora in cui è stato schierato in campo al Maradona, disputando una buona prova e sfiorando pure la rete con un colpo di testa che si è stampato sulla traversa. La stagione rischia di essere compromessa ma sono ancora da definire i tempi di recupero.

Un Parma che vuole sorprendere con una rosa giovane e un’idea di calcio offensivo

Il Parma ha impressionato in questo suo ritorno in A. Fabio Pecchia ha schierato una squadra che vuole imporre il proprio gioco e che dispone di un reparto offensivo di qualità.

La società è ambiziosa e spera di riuscire a tornare ai fasti di inizio secolo, quando era in pianta stabile nella zona Europa.