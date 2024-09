Fonseca rimane grazie a… Pioli: spunta la clausola nel contratto | Milan costretto a tenerlo

La permanenza di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è agevolata dalla clausola presente nel contratto che ha previsto l’addio di Pioli

Tre partite sono ancora poche per precludere il buon andamento di una stagione ma i segnali sono molto negativi in casa Milan. Le amichevoli estive avevano illuso i tifosi rossoneri, con la squadra che aveva battuto club di blasone internazionale come il Manchester City e il Real Madrid ma nei match ufficiali di campionato sono arrivati solo due pareggi e una sconfitta.

Il debutto in casa contro il Torino ha visto un pareggio in rimonta, con i granata che si erano portati con merito sul doppio vantaggio. Il match seguente, disputato a Parma, ha visto una sconfitta provocata da due disattenzioni difensive.

Altra trasferta, stavolta all’Olimpico contro la nuova Lazio di Marco Baroni. Dopo l’iniziale vantaggio, è arrivato di nuovo un black out che è costato due reti nel giro di pochi minuti, prima del pari definitivo messo a segno da un Rafa Leao già in disaccordo con Fonseca che lo ha messo in panchina per questioni disciplinari.

Il clima non si è rasserenato ma le due settimane di stop per le gare delle Nazionali possono aiutare a integrare i nuovi arrivati e riordinare le idee. Al rientro i rossoneri ospiteranno il neopromosso Venezia prima di un derby che potrebbe già costare la panchina a Fonseca.

Fonseca già a rischio esonero, al suo posto può tornare Pioli

Come successore non è da escludere il ritorno di Stefano Pioli che ha rifiutato di trasferirsi in Arabia e che è in cerca di una chiamata più stimolante.

Nel caso di questa decisione, la dirigenza si prenderebbe delle responsabilità enormi, data la scelta di cacciare il mister emiliano dopo un secondo posto in classifica.

Pioli non ha mai rescisso ma Fonseca costa molto meno

Una risoluzione consensuale non è mai avvenuta di fatto nel contratto che ha visto la fine dell’avventura di Pioli al timone del Milan ma il fattore economico spinge Fonseca a ritenersi ancora saldo alla guida del club.

Il portoghese percepisce infatti tre milioni di euro, la metà di Pioli. I risultati dovranno però migliorare per evitare di perdere in fretta il treno Scudetto e dover ridimensionare gli obiettivi. Il mercato ha visto l’arrivo di giocatori di qualità e l’allenatore Paulo Fonseca ha il dovere di fare molto meglio.