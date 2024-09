Fonseca lo fa fuori dalla lista Champions: punizione esemplare | Al suo posto Camarda

Fonseca non fa sconti a nessuno e continua ad usare il pugno fermo: fuori dalla lista della prossima Champions League

Il precampionato del Milan al Soccer Champions Tour 2024 aveva fatto presagire una squadra ben consolidata e che aveva tutte le carte in regola per poter dire la propria in ogni competizione, ma dall’inizio della nuova stagione ha dimostrata l’esatto contrario.

La prima giornata di campionato contro il Torino di Vanoli ha portata un solo punto grazie al pareggio negli ultimi minuti di gioco di Okafor. La seconda ha visto i rossoneri perdere clamorosamente contro il Parma di Pecchia mentre la terza è terminata con l’ennesimo pareggio contro la Lazio di Baroni.

Insomma 3 partite disputate, 2 soli punti in classifica e nessuna vittoria. Un esordio raccapricciante e che ha fatto infuriare i tifosi milanisti dato che non accadeva da più di 80 anni, entrando di diritto nella top 5 dei peggiori inizi della storia del club.

È passato solamente un mese ma Fonseca sembra già non aver più scampo. I tifosi del Diavolo non vogliono che si sieda più sulla panchina del club e non vogliono arrivare al Derby della Madonnina in queste condizioni rischiando di perdere il settimo scontro di fila.

Champions League

A breve inizierà anche la competizione più importante per club, la Champions League, nel cui albo d’oro il Milan è posizionato al secondo posto con 7 edizioni vinte. Per i rossoneri è d’obbligo esser protagonisti, con i tifosi che sperano che la rotta si inverta quanto prima e che si passi alle fasi di eliminazione diretta.

Nel nuovo format con 4 gruppi da 9 squadre ciascuno, la società di proprietà di Gerry Cardinale ha pescata il Real Madrid (la prima in classifica con 15 coppe), il Liverpool(terzo con 6 coppe), il Bayern Leverkusen, la Dinamo Zagabria, la Stella Rossa, il Club Brugge, lo Slovan Bratislava e il Girona.

Fuori dalla lista

In seguito alla fine del calciomercato e i nuovi arrivati, con Tammy Abraham arrivato in extremis tramite uno scambio di prestiti con la Roma che ha accolta Alexis Saelemaekers, il Milan ha consegnato alla UEFA la lista dei calciatori convocati per la competizione, tagliando fuori Luka Jovic.

Il serbo è stato escluso proprio a causa di mancanza di slot disponibili dato l’arrivo dell’attaccante inglese ed è anche stato messo sul mercato dalla dirigenza negli ultimi giorni, senza però riuscire a trovare una nuova squadra. Oltre alla lista principale c’è anche quella secondaria modificabile prima di ogni singolo match con i calciatori del vivaio o del Milan Futuro tra cui Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Andrea Bozzolan, Francesco Camarda, Andrei Coubis, Hugo Cuenca, Victor Eletu, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Mattia Malaspina, Lapo Nava, Dorian Paloschi, Diego Sia, Dariusz Stalmach, Lorenzo Torriani, Chaka Traoré e Kevin Zeroli.