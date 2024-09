Figuraccia Fonseca, niente cessione: adesso è fuori dalla lista Champions

Continua il periodo nero di Fonseca ed il suo Milan: liste intasate, problemi di gestione e calciatori scontenti

Il precampionato disputato dal Milan, attualmente è stato solamente fumo negli occhi per i tifosi rossoneri. Il Diavolo guidato da Paulo Fonseca ha vinto tutte le partite del Soccer Champions Tour 2024 negli Stati Uniti contro Barcellona, Real Madrid e Manchester City ma non ingrana in quelle ufficiali.

Ha esordito il 17 agosto nel campionato di Serie A contro il Torino di Vanoli ed è riuscito a strappare solamente un unico punto con gol nel recupero di Okafor, mentre il 24 ha amaramente perso contro il Parma di Pecchia, dimostrando limiti che nessuno credeva ci fossero.

La squadra è apparsa totalmente disattenta, priva di atteggiamento e incapace di svolgere i compiti precisi che le sono stati assegnati, situazioni sottolineate sia da Musah che da Fonseca nella conferenza post partita, come dimostrazione che in casa Milan vige un’enorme confusione.

I tifosi sperano in un cambio di rotta immediato, così come il proprietario Gerry Cardinale che si è presentato a Milanello per discutere con allenatore, staff e calciatori, altrimenti si cercherà di rivoluzionare immediatamente a partire dalla panchina, con tanti nomi che scalpitano per prenderne il controllo.

Calciomercato e liste

Tutto ciò è accaduto nonostante si sia intervenuto in ogni reparto durante la sessione di calciomercato estiva spendendo circa 80 milioni di euro. È stata cambiata metà difesa con gli arrivi di Pavlovic e Emerson Royal, è stato acquistato il mediano tanto voluto quale Fofana e la punta, Alvaro Morata, ma tutto ciò non sembra bastare.

Con l’infortunio dello spagnolo la dirigenza si è anche mossa per rimpiazzarlo acquistando Tammy Abraham tramite uno scambio di prestiti tra lui e Alexis Saelemaekers con la Roma, ma ciò ha creato problemi nelle liste di convocazioni per la competizione, che costringono il club a cedere quanto prima gli esuberi.

Cessioni lampo

Per questo si sta lavorando per cedere Ismael Bennacer in Arabia Saudita, che è stato escluso dagli allenamenti, tramite opzione di prestito con diritto o obbligo di riscatto e Luka Jovic, che potrebbe pagare cara la permanenza in rossonero data l’impossibilità di iscriverlo per la Champions League con l’arrivo dell’inglese.

Nell’elenco da presentare entro il 3 settembre possono essere inseriti 17 calciatori della prima squadra, più 4 cresciuti nel club e altri 4 formati in Italia, dunque il serbo rimarrebbe fuori e potrebbe accadere la medesima situazione in campionato dove possono essere iscritti soltanto 17 stranieri nati prima dell’1 gennaio 2002. La miglior soluzione sarebbe cederlo ma il tempo stringe e l’attaccante non sembra aver aperto a nessun’offerta.