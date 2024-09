Ogbonna vola in Premier League: torna gratis in Inghilterra | Foto con la nuova maglia

Dopo essersi svincolato, Ogbonna ritorna in Premier League, ha preso il volo per l’Inghilterra e ha firmato per un nuovo club britannico

In Italia ha militato nelle due squadre di Torino, i granata e la Juventus. Un centrale ordinato e roccioso che ha conquistato anche alcune presenze con la maglia della Nazionale italiana. Angelo Ogbonna si è poi trasferito in Premier League dove ha giocato con il West Ham, battendo in finale di Conference la Fiorentina. I londinesi sono da diverse stagioni uno dei club più tosti del massimo campionato inglese e in pianta stabile nelle competizioni europee.

Una Premier che vedrà tre azzurri in campo, con l’obiettivo di essere protagonisti e ritagliarsi un posto da titolare. Dopo la squalifica per calcioscommesse, è tornato disponibile Tonali che potrà prendersi finalmente le chiavi della mediana del Newcastle.

Il mercato estivo ha poi consentito il passaggio all’Arsenal di Riccardo Calafiori, tra i difensori centrali rivelazione dell’ultima Serie A e tra gli artefici della storica qualificazione in Champions League del Bologna. Un trasferimento da 50 milioni per un giocatore molto stimato dal suo nuovo mister Arteta.

Lascia l’Italia e la Juventus Federico Chiesa che cercherà di rilanciarsi come esterno d’attacco del Liverpool, alternandosi sulla fascia con Momo Salah. Anfield è pronto ad accoglierlo nel migliore dei modi e lui cercherà di ricambiare con reti pesanti e giocate di alto livello.

Ogbonna firma per il club inglese che ha radici italiane, vuole chiudere la carriera con una promozione

Angelo Ogbonna resta a Londra ma scende in Championship. Il centrale classe ’88 si è svincolato dal West Ham il 1 luglio e ha trovato l’accordo con il Watford, club della famiglia Pozzo che milita nella seconda divisione inglese.

Tre vittorie nei primi tre match di campionato per una squadra che punta a tornare in Premier. Ogbonna ha firmato un contratto annuale.

In Premier League solo un allenatore italiano e non è De Zerbi

La scorsa Championship è stata vinta con disinvoltura da un altro italiano, Enzo Maresca, in qualità di allenatore del Leicester. Un rendimento che è valso al tecnico la chiamata del Chelsea che ha puntato su di lui al posto di Pochettino.

Ha invece lasciato l’Inghilterra e il Brighton Roberto De Zerbi che si è trasferito in Ligue 1 e si è seduto sulla panchina di un ambizioso Marsiglia che cercherà di spodestare il Psg dal trono di Francia.