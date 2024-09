Frattura del braccio per il portiere: operazione immediata | La stagione è già a rischio

Il portiere ha subito un pesante infortunio, il braccio è frattura e dovrà operarsi d’urgenza nelle prossime ore, la stagione è già compromessa

Il campionato ha già fornito indicazioni importanti in queste prime tre giornate, interrotte dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. In testa, oltre alle sorprese Udinese e Torino, ci sono i campioni in carica dell’Inter e la nuova Juventus di Thiago Motta. Le due compagini si daranno filo da torcere per la conquista dello Scudetto e sembrano avere le due rose più competitive per ambire al titolo.

La Champions League potrebbe togliere energie fisiche e mentali preziose e i direttori sportivi Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli sono intervenuti nella campagna acquisti di quest’estate anche per fornire delle valide alternative agli allenatori.

Il turnover sarà reso obbligatorio dal fitto calendario, con gli otto club italiani impegnati in Europa che affronteranno spesso due partite a settimana. In una stagione che si prospetta lunga, avere delle seconde linee di qualità rappresenta il valore aggiunto per poter puntare in alto.

Le incognite e gli imprevisti sono, però, sempre dietro l’angolo. Tra queste non sono da sottovalutare eventuali problemi fisici che potrebbero portare l’infermeria ad essere particolarmente attiva, soprattutto durante i mesi invernali.

In Serie B un grave infortunio colpisce il portiere, ora dovrà operarsi

Un grave k.o. è avvenuto durante il quarto turno di Serie B e ha coinvolto Mouhamdou Sarr, portiere dello Spezia, uscito in barella all’87’ della partita contro il Cesena. Una parata in presa alta lo ha fatto cadere e sbilanciare.

Una volta atterrato a terra, ha colpito il braccio sinistro e ha riportato una frattura dell’omero che lo costringerà ad operarsi.

I liguri hanno vinto in rimonta e in inferiorità numerica la partita, con un colpo di testa avvenuto in pieno recupero.

Lo Spezia spera di fare meglio dello scorso campionato

Il calciatore si è sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, i tempi dello stop potrebbero essere lunghi e per i bianconeri adesso è il momento di correre ai ripari per non vanificare un ottimo inizio di stagione.

Dopo aver ottenuto la salvezza all’ultima giornata nello scorso campionato, i liguri puntano a raggiungere i playoff, con una rosa composta da giovani di qualità e un tecnico preparato come D’Angelo che torna su una panchina di B dopo l’ottima parentesi alla guida del Pisa.