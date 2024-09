Marotta il colpo in uscita lo chiude a gennaio: plusvalenza da 20 milioni nel 2025

Il neo presidente nerazzurro posticipa il colpo di mercato a gennaio. Porterà una plusvalenza di 20 milioni.

L’Inter ha iniziato la nuova stagione di Serie A con il piede giusto, conquistando quattro punti nelle prime due partite. I nuovi acquisti si stanno integrando bene, mentre l’ossatura della squadra sembra pronta per affrontare una stagione lunga e impegnativa, con l’obiettivo di essere protagonista sia in campionato che in Europa.

Nonostante il buon avvio, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per approfittare degli ultimi giorni di calciomercato e potenziare ulteriormente la rosa. L’arrivo di Tomas Palacios, talentuoso centrocampista dal futuro promettente, potrebbe chiudere definitivamente il mercato in entrata dell’Inter.

Tuttavia, potrebbe essere concluso anche il mercato in uscita. Marotta infatti posticipa il colpo in uscita a gennaio: ecco chi porterà una grossa plusvalenza nelle casse nerazzurre.

Nuovo colpo in uscita dell’Inter

Se il mercato in entrata, con l’arrivo di Pavlovic, può considerarsi concluso – forse anche per la prossima finestra invernale – non si può dire la stessa cosa del mercato in uscita. Nella prossima finestra di gennaio, infatti, Marotta potrebbe provare a piazzare Correa. L’attaccante risulta essere in esubero nella rosa dell’Inter e per questo a Milano si stanno muovendo per una sua cessione.

Una nuova destinazione che potrebbe essere trovata però a gennaio, durante la prossima finestra di mercato. Correa sarà quindi la quinta punta dell’Inter, dopo Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e Arnautovic. Lo stesso allenatore nerazzurro ha espresso parole di elogio nei confronti del “Tucu”, il quale si è detto pronto ad utilizzarlo ogni volta che servirà alla squadra. Tuttavia, l’impegno del calciatore argentino si esaurirà solo in Serie A e in Coppa Italia. Mister Inzaghi non lo ha infatti inserito all’interno della lista per la prima fase di Champions League.

Il futuro di Correa

Dunque il destino del Tucu Correa sembra essere ormai segnato. Nel mese di gennaio il calciatore potrebbe lasciare l’Inter per una nuova squadra. I milanesi potrebbero infatti accontentarsi facilmente di un semplice indennizzo di circa 3 milioni di euro, il quale produrrà un risparmio sul contratto dell’ex giocatore della Lazio.

Fino allo scorso 30 giugno, inoltre, Correa pesava sul bilancio circa 8 milioni di euro con un ingaggio lordo a 6 milioni. Dunque nella prossima finestra di mercato Marotta spingerà per arrivare ad una cessione definitiva del calciatore.