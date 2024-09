Inzaghi ha deciso: fuori due top dalla lista Champions | i giocatori lo scoprono dai social

L’Inter ha diramato la lista per la prima fase di Champions League, due gli esclusi eccellenti dal mister Inzaghi, è arrivata l’ufficialità

Dopo i sorteggi che si sono svolti a Montecarlo, la Champions League si appresta ad entrare nel vivo con la nuova formula e il girone unico di questa prima fase che prevede otto partite da disputare senza andata e ritorno. Cinque i club italiani che prenderanno parte alla massima competizione europea, tra cui l’Inter che ha intenzione di andare avanti il più possibile dopo una bruciante eliminazione agli ottavi di finale per mano dell’Atletico Madrid ai calci di rigore.

I campioni d’Italia in carica sono stati inseriti in prima fascia ma il sorteggio non è stato del tutto benevolo per i nerazzurri. Per capirlo basta sottolineare che il debutto sarà sul campo del Manchester City di Pep Guardiola per una vera e propria rivincita della finale di due anni fa.

Da affrontare anche un’altra compagine di Premier come l’Arsenal. I Gunners hanno rinforzato il reparto arretrato con uno dei migliori centrali dell’ultima A come l’azzurro Riccardo Calafiori.

L’organico dell’Inter è comunque completo in ogni zona del campo e molto competitivo per giocarsela contro ogni avversario, con dei ritocchi avvenuti nel corso della campagna acquisti di quest’estate che consentono a mister Inzaghi di avere delle scelte più ampie.

Due gli esclusi inaspettati dalla lista Champions dell’Inter, ecco le scelte di Inzaghi

L’allenatore ha diramato la lista dei giocatori convocati per la Champions e sono due gli esclusi eccellenti, entrambi argentini. Il primo è il giovane Tomas Palacios, acquistato come vice Bastoni, mentre il secondo è Joaquin Correa, considerato come quinta punta.

Convocato, invece, a sorpresa Tajon Buchanan. L’esterno canadese rientrerà per la quinta gara, quella del 26 novembre contro il Lipsia ma Inzaghi ha preferito chiamarlo per poterlo sfruttare nella fase finale e decisivo di questa prima fase.

Palacios e Correa sono pronti per giocare in A

Un calendario fitto attende la compagine di Inzaghi nei prossimi mesi, fatto per cui Palacios e Correa troveranno senz’altro spazio in campionato in un turnover che il mister si troverà obbligato a mettere in atto.

I due talenti albiceleste dovranno convincere il proprio allenatore a meritarsi la convocazione nell’eventuale fase ad eliminazione diretta che si terrà in primavera. La dirigenza punta a fare il bis in Italia e l’organico andrà sfruttato nella sua interezza per raggiungere l’obiettivo.