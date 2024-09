Lite furiosa in allenamento: allenatore contro due giocatori | Scontro fisico

Incredibile quanto è successo durante l’allenamento, il tecnico è arrivato alle mani con due giocatori, i due possono essere messi fuori rosa

Inizio di campionato che ha visto alcune formazioni già in forma e altre da rivedere. Il caldo d’agosto non aiuta a trovare subito la condizione ottimale e i ritmi sono stati spesso blandi in alcuni momenti della partita ma i primi segnali sono già stati forniti e sono da sottolineare. L’unica a punteggio pieno è la Juventus che ha avuto la meglio di due compagini abbordabili come il Como e il Verona ma che ha vinto con ampio merito, dominando in lungo e in largo.

Inter che è andata vicina anche lei al doppio successo se non fosse stata per un’ingenuità difensiva all’esordio che ha permesso al Genoa di strappare un punto. Inzaghi ha confermato l’organico che lo ha portato a conquistare con largo anticipo l’ultimo Scudetto, motivo per cui i nerazzurri restano i favoriti.

Le romane hanno mostrato maggiore fatica. La Lazio è un cantiere aperto dati i molti cambiamenti nella rosa dei biancocelesti che hanno affidato la guida tecnica a un mister esperto come Marco Baroni, mentre in campo ci sono tanti giovani di prospettiva da far crescere.

Ha sorpreso in negativo la Roma che ha raccolto un solo punto contro Cagliari ed Empoli. Un passo indietro per i giallorossi che hanno festeggiato la permanenza di Paulo Dybala e ingaggiato alcuni giocatori di alto livello come Dovbyk come nuovo terminale offensivo.

Clima rovente nella Capitale, un litigio ha coinvolto De Rossi e due giocatori

Nervi tesi però a Trigoria tanto che, stando a quanto riferisce RAI Sport, infatti, ci sarebbe stato un diverbio piuttosto acceso tra Bryan Cristante e Daniele De Rossi, con Leandro Paredes coinvolto, tanto da arrivare alle mani.

Un episodio che non lascia indifferenti, una frattura che sarà facile da ricucire e che testimonia il periodo non facile che sta attraversando il club della Capitale che si aspettava un inizio molto diverso.

Una Roma che punta al quarto posto e che ha una rosa con tante alternative

Una Roma che ha le carte in regola per competere per un posto in Champions e che punta a fare bene anche in Europa League, potendo disporre di una rosa ampia che consente il turnover.

Prima sarà necessario creare di nuovo un clima più distensivo all’interno dello spogliatoio per camminare tutti insieme in un’unica direzione.