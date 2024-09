Chiesa-Inter, salta fuori tutta la verità: ‘Il contratto era già firmato’

Finalmente i tifosi hanno scoperto tutto: il motivo è veramente assurdo. Per una firma il giocatore è volato dritto in Premier.

Il calciomercato italiano ormai si è concluso ma ciò che continua a far ancora discutere è come sia possibile che nessuna squadra italiana abbia voluto puntare forte su Federico Chiesa. L’ex giocatore della Fiorentina, alla Juventus non sarebbe stato messo al massimo della condizione per disputare un campionato importante.

Erano molto i tifosi che sui social network con #AllegriOut, invogliavano il tecnico livornese a lasciare la truppa in quanto non valorizzava al meglio il gioiellino. Quando però a giugno c’è stato il cambio di guardia che ha portato Thiago Motta sulla panchina, la musica non è cambiata, anzi.

Infatti, sarebbe opportuno dire che stando a quanto appreso dalle varie conferenze stampa, il nuovo allenatore dei bianconeri non ha mai nascosto di non aver messo mai in cima alla lista dei desideri proprio Chiesa.

La Roma, allo stesso tempo, ha preferito rinforzare il reparto offensivo con l’argentino Matias Soulé. Si tratta di un profilo più giovane e di prospettiva rispetto a Chiesa che era stato individuato come uno dei giocatori da prendere nel caso in cui Paulo Dybala fosse andato in Arabia Saudita.

Chiesa vola in Premier

Al termine del mercato Chiesa ha salutato tutti. Ha fatto i bagagli ed ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera la Premier League destinazione Liverpool. Sicuramente anche per gli amanti di Fantacalcio è stato un duro colpo. Dopo tanti anni in cui Federico è stato un punto fondamentale per gli allenatori di questo gioco ormai diventato un evergreen, ne sentiranno la mancanza.

Luciano Spalletti con la Nazionale, ne aveva esaltato le sue doti. Non è detto che per i prossimi impegni non sia sempre lui al centro del suo progetto. Quello di Chiesa è sicuramente un arrivederci e non un addio all’Italia anche perché ha solo 26 anni e quindi può dire ancora la sua per diverso tempo.

Chiesa-Inter: addio colpo a zero

Tra le altre squadre che sembravano interessate al suo cartellino sarebbe il caso di menzionare anche il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico, una volta approdato in Campania, sembrava essere uno dei suoi pupilli da voler fortemente in terra partenopea. Le cose poi sono cambiate e hanno portato gli azzurri a non imbastire mai una vera e propria trattativa spostando le attenzioni sul brasiliano del Benfica David Neres.

Un’altra società che più volte aveva bussato alla porta della Juventus per cercare di capire come muoversi al meglio era l’Inter del Presidente Beppe Marotta. Perché Federico Chiesa non è stato più tesserato da nerazzurri in questa finestra di mercato? Nel gioco dell’allenatore Simone Inzaghi si sarebbe plasmato al meglio anche per la sua duttilità in mezzo al campo. Il motivo è molto semplice. L’Inter lo avrebbe voluto tesserare a parametro zero il prossimo anno ma, Chiesa, non sarebbe stato disposto a restare ai margini del progetto bianconero per un anno intero.