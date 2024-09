Oaktree scarta tutti gli over 30: ‘Vogliamo solo giovani’ | Marotta esegue gli ordini

L’Inter ha cambiato strategia nell’ultima parte della propria campagna acquisti, la proprietà ha ringiovanito la rosa con il consenso di Marotta

Una macchina perfetta che deve continuare a viaggiare spedita. Nelle ore immediatamente successive allo Scudetto numero 20 dell’Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio avevo già la mente proiettata verso l’estate e la campagna di rafforzamento della squadra che aveva appena vinto con un mese di anticipo il campionato. Le priorità erano quelle di rinnovare i contratti di tre artefici di questo risultato e così è stato.

L’allenatore Simone Inzaghi, il capitano e capocannoniere Lautaro Martinez e un centrocampista fondamentale come Nicolò Barella hanno prolungato la loro avventura in nerazzurro, così come è stato confermato tutto l’undici titolare.

L’organico necessitava di alcuni ritocchi, soprattutto per quanto riguarda le seconde linee per poter fronteggiare ad alti livelli una stagione che si prospetta impegnativa e che richiederà un ampio turnover, con un calendario che prevede spesso due partite a settimana.

In tal senso, con largo anticipo, sono stati ufficializzati gli arrivi a costo zero di due svincolati di caratura internazionale come Piotr Zielinski in mezzo al campo e Mehdi Taremi, utile per rimpinguare il reparto offensivo, troppo dipendente dalla coppia titolare composta da Lautaro e da Marcus Thuram.

Gli Oaktree hanno convinto Marotta, basta over 30 in rosa

La nuova proprietà americana degli Oaktree ha esposto a Marotta la volontà di procedere a un ringiovanimento del parco giocatori e gli ultimi movimenti sono stati indirizzati verso questa direzione. L’Inter ha infatti messo sotto contratto un portiere e un centrale di enormi prospettive.

Come secondo di Sommer è stato scelto lo spagnolo Josep Martinez, classe 1998, reduce da un’ottima annata da titolare tra i pali del Genoa, mentre, come vice di Bastoni, la dirigenza ha virato con convinzione sull’argentino Tomas Palacios.

Investire sui giovani porta dei risultati, l’Inter ha deciso di cambiare strategia

Investire sui giovani consente di liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, di inserire in organico giocatori che possano consentire una futura plusvalenza per il club e che accettino di non ritenersi subito dei titolari, entrando a far parte del gruppo con maggiore calma.

Un Inter che punta a vincere nell’immediato e che ha quindi allestito una rosa composta in prevalenza da profili d’esperienza ma che vuole mettere in atto un ricambio generazionale a piccoli passi per proseguire a inanellare successi e non interrompere il ciclo di crescita.