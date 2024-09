‘Ti paghiamo adesso, ce lo mandi a gennaio’: Marotta accetta la proposta | Addio inevitabile

Se entrano cifre importanti per i non titolari è sempre positivo per l’Inter: mancano gli ultimi dettagli, l’accordo è ad un passo

Dopo tante peripezie, è tornata la quiete dopo la tempesta in casa Inter. L’inizio della stagione che coincideva con le ultime settimane di calciomercato è stata complicatissima da gestire per i nerazzurri, squadra incompleta e passo falso in campionato: un vero e proprio incubo.

Gli ultimi tasselli da inserire per dare a disposizione la miglior rosa al mister Simone Inzaghi ed il pareggio per 2-2 allo Stadio Luigi Ferraris di Genoa avevano già fatto vacillare i Campioni d’Italia, che però nel giro di una settimana hanno totalmente ribaltato i cattivi pronostici.

7 giorni perfetti. Vittoria schiacciante a San Siro per 2-0 contro il Lecce di Luca Gotti grazie alle reti di Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu con il 17esimo rigore consecutivo segnato e ultimo colpo messo a segno in difesa, trovando finalmente il tanto desiderato Vice Bastoni.

Si tratta di Tomàs Palacios, difensore argentino del 2003 che militava in prestito all’Indipendiente Rivaldaviva. Grazie all’accordo trovato tra club argentino ed il club detentore del suo cartellino, il Talleres, l’Inter ha potuto portarlo direttamente a Milano per una cifra di 6.5 milioni di euro, completando finalmente la rosa.

Strategie di mercato

Si va dunque a chiudere la sessione di calciomercato estiva di una società che è sempre sulle prime pagine dei giornali e del web negli ultimi mesi, sia per l’improvviso cambio di proprietà che ha visto Zhang cedere le quote ad Oaktree, sia perchè tutte le aspettative di vittoria sono puntate su di essa per la forza dell’organico.

Il club nerazzurro deve cercare assolutamente di ripetersi in patria e di migliorare assolutamente il percorso fatto la scorsa stagione in Champions League. Per tal motivo la dirigenza si è mossa fin da subito per migliorare ancor di più la rosa qualitativamente e quantitativamente ed ha acquistata Josep Martinez, Medhi Taremi e Piotr Zielinski, tre profili giusti sia per il presente che per il futuro della rosa.

Tutto rimandato

Nel campo delle cessioni, dopo aver dato via a titolo definitivo Lucien Agoumè, Mattia Zanoti e Gaetano Oristanio e in prestito con diritto di riscatto Martin Satriano, Valentìn Carboni e Franco Carboni, stava pensando di cedere Davide Frattesi, un non titolare che però avrebbe garantito un guadagno importante.

Il centrocampista classe 1999 è stato acquistato dal Sassuolo la scorsa estate tramite un prestito oneroso di 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 30 milioni, stessa cifra alla quale voleva venderlo, con la Roma in pole per acquistarlo. È stata una richiesta specifica di Daniele De Rossi che stravede per lui, ma l’offerta con in aggiunta il cartellino di Bryan Cristante è stata momentaneamente rimandata al mittente, che però non ha definitivamente chiuso la trattativa. È tutto rimandato a gennaio, ma ci sono alte probabilità che l’ex Sassuolo torni a vestire la maglia giallorossa.