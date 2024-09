Marotta porta a casa 90 milioni: accordo ufficiale | Trattativa chiusa in segreto

Marotta dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori dirigenti: pronti ad entrare 90 milioni di euro nelle casse dell’Inter

Da quando Giuseppe Marotta è diventato un nuovo dirigente dell’Inter nel 2018, il club ha totalmente cambiato direzione. È passato dall’essere una società che difficilmente rientrava tra le prime 4 ed era sommersa dai conti in rosso, all’essere tra le più forti d’Italia ed in procinto di risanare il bilancio.

Se andiamo ad analizzare i dati statistisci delle ultime due stagioni, il Biscione ha incredibilmente dimezzato le perdite. Secondo le stime di Calcio e Finanza, il risultato netto a bilancio attuale è di circa –45 milioni di euro, la metà rispetto ai quasi 90 del 2022/2023 ed 1/4 rispetto ai 150 del 2021/2022.

Un lavoro straordinario ricavato dall’aumento di fatturato della società nel corso degli anni. In questa stagione ha registrato in totale circa 450 milioni di euro, incredibilmente in crescita rispetto alla stagione dove hanno raggiunto la finale di Champions League; un dato che fa ampiamente comprendere appieno quanto di buono stia facendo il club.

Dato che i ricavi della campagna europea sono ovviamente diminuiti, ciò che è cambiato è stato l’incremento degli introiti dai diritti TV, la gestione delle spese dei calciatori e dai ricavi commerciali chiusi negli ultimi periodo.

Calciomercato estivo

La dirigenza nerazzurra si è dimostrata ancora una volta una delle migliori del calcio italiano e mondiale. La rosa è stata migliorata sia quantitativamente che qualitativamente grazie a nuovi innesti, che però non hanno minimanente impattato sui conti totali del club.

Sono arrivati Josep Martinez, Tomàs Palacios, Medhi Taremi e Piotr Zielnski per una spesa totale di circa 20 milioni di euro, stessa cifra guadagnata dalle cessioni di svariati esuberi, lasciando inalterato il bilancio che secondo i pronostici verrà risanato entro la prossima stagione.

Una fortuna

Come riportato da TuttoSport la società nerazzurra guadagnerà circa 90 milioni di euro attraverso gli sponsor presenti sulla divisa da gioco. L’Inter ha chiusa un ennesimo accordo, questa volta con Gate, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo che figurerà sulla manica della divisa, portando circa 6 milioni di euro annui.

La nuova partnership si aggiunge a Nike, U-Power, Qatar Airways, che ha sostituito LeoVegas sulle maglie d’allenamento e Betsson Sport, entrato a favore di Paramount+; tutti stampati su una divisa che rappresenta ad oggi una vera e propria fortuna per uno dei club più prestigiosi al livello internazionale e campione in carica della Serie A.