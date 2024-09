Marotta ha chiuso col botto: 1, 2, 3 cessioni obbligate | Sono andati tutti in prestito

Il mercato dell’Inter si è concluso con tre cessioni, gli esuberi sono pronti per lasciare Milano in prestito, ecco chi sono

Una campagna acquisti ragionata quella dell’Inter. Beppe Marotta ha deciso di confermare i titolari della squadra che ha vinto con merito l’ultimo campionato di A. Rinnovo ultimato per mister Inzaghi, per capitan Lautaro Martinez e per un tuttocampista come Nicolò Barella. I nuovi arrivi in casa nerazzurra sono quattro, due di prospettiva e due di caratura internazionale.

In attacco l’Inter potrà contare sulle reti e sul lavoro sporco dell’iraniano Mehdi Taremi che si è subito mostrato brillante al suo debutto lo scorso fine settimana contro il Lecce, con un buon feeling subito trovato con il compagno di reparto Marcus Thuram.

Al momento è in infermeria ma arriverà presto il momento di dare il suo contributo. In mezzo al campo Inzaghi potrà contare sulla qualità di Piotr Zielinski, una seconda linea di enorme spessore che ha scelto l’Inter dopo diverse stagioni tra le fila del Napoli.

A rinforzare l’organico anche Josep Martinez, secondo portiere che affiancherà lo svizzero Yann Sommer e per cui è stata pagata la clausola rescissoria, e Tomas Palacios, difensore di grande prospettiva, ma ancora piuttosto inesperto, pronto per il ruolo di vice Bastoni.

Due giovani non hanno convinto l’allenatore, lasceranno Appiano Gentile

Inter che deve piazzare in uscita tre esuberi. Vicino alla partenza il giovane Fontanarosa. Dopo il prestito al Cosenza della scorsa stagione, ripartirà dalla Reggiana, sempre a titolo temporaneo per proseguire la propria crescita.

Tutto da scrivere il futuro di Salcedo. L’attaccante ha disputato il pre-campionato agli ordini di mister Inzaghi ma non rientra nei piani tecnici della squadra. Al momento non sono, però, pervenute offerte degne di nota.

Joaquin Correa piace ad Inzaghi ma la dirigenza vorrebbe cederlo

La situazione più spinosa è quella relativa a Joaquin Correa. Inzaghi vorrebbe trattenerlo dato l’ottimo ritiro estivo e la necessità di avere a disposizione cinque punte ma non è mai entrato in campo nei primi match stagionali, malgrado l’assenza di Lautaro.

Inoltre, quei 7 milioni di euro lordi di ingaggio pesano sui conti societari, per cui i nerazzurri faranno di tutto per cederlo in queste ultime ore di trattative. Manca in rosa un fantasista con le sue caratteristiche ma i tifosi non lo hanno mai apprezzato e lo scetticismo permane. Correa potrebbe adesso a mercato chiuso andare via a gennaio.