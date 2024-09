Marotta deve cedere l’idolo dei tifosi: ‘Vuole partire lo stesso’ | Cessione dolorosissima

Il sostegno dei tifosi nerazzurri non basta, il giocatore vuole lasciare l’Inter e Marotta è costretto ad accontentarlo, sarà la cessione last minute del mercato

Esordio a San Siro per l’Inter che sabato sera ha liquidato senza troppi problemi il Lecce. Una gara non brillante ma gestita con equilibrio dai nerazzurri che sono passati in vantaggio dopo pochi minuti grazie a un colpo di testa di Mattia Darmian per poi chiudere il match grazie a un calcio di rigore messo a segno da Hakan Calhanoglu. Debutto dal primo minuto per Mehdi Taremi che ha preso il posto di Lautaro Martinez, in tribuna a causa di un problema fisico.

Dopo il pari sul campo del Genoa, servivano i tre punti e sono arrivati con disinvoltura. Inzaghi si è detto soddisfatto, precisando che il calcio d’agosto comporta fatiche maggiori e che è normale che la condizione non sia ancora ottimale.

Intanto la dirigenza ha ultimato di fatto la campagna acquisti con l’innesto del giovane Tomas Palacios che coprirà il ruolo di vice Bastoni, sostituendo Buchanan, costretto a uno stop di ancora tre mesi dopo un infortunio subito durante la Coppa America con il suo Canada.

Un attacco che non dovrebbe subire modifiche, con la conferma di Joaquin Correa e di Marko Arnautovic, dato il mancato arrivo di Alfred Gudmundsson che ha firmato per la Fiorentina e che costituiva l’unico obiettivo concreto in entrata nel reparto offensivo.

Il futuro di Frattesi è ancora da decidere, la Roma lo vuole

Tiene però banco in queste ultime ore di trattative, il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista non sta trovando molto spazio data l’agguerrita concorrenza e l’aggiunta di un profilo di qualità come quello di Piotr Zielinski. Inoltre, non molla la presa la Roma anche per il 2025.

Come riportato da TeleRadioStereo, il club giallorosso sta lavorando per consegnare il giocatore a Daniele De Rossi. Contatti continui con il suo agente Giuseppe Riso si stanno tenendo, con la speranza di riuscire a presentare un’offerta che possa convincere Beppe Marotta anche a gennaio.

Frattesi è idolatrato dalla curva interista ma può partire

Giallorossi che stanno pensando di inserire come contropartita tecnica Bryan Cristante. Intanto la Curva Nord ha incensato Frattesi, diventato ormai un idolo dei tifosi, con uno striscione che fa riferimento all’assist per il secondo goal di Thuram a Genoa e che riportava: “Frattesi alla vetrata ne è la dimostrazione: uniti con forza, carattere e determinazione!”.

Inter che ha bisogno di ricambi di qualità per poter disputare una stagione ai vertici e onorare tutte le competizioni a cui prenderà parte ma, se il giocatore dovesse manifestare la volontà di cambiare maglia, la sua cessione potrebbe concretizzarsi.