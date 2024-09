Frattesi via per una proposta indecente: scambio e soldi | Non si può più rifiutare

Davide Frattesi può lasciare l’Inter anche a gennaio, nonostante il mercato sia chiuso si continua a trattare: in arrivo una proposta economica

Davide Frattesi si è fatto notare nella sua prima stagione all’Inter per il contributo che ha fornito dal punto di vista realizzativo, partendo però spesso in panchina. Mister Inzaghi ha deciso di inserirlo in campo in partita in corso e lui si è sempre fatto trovare pronto, mettendo a segno reti pesanti che hanno aiutato i nerazzurri a vincere con merito il campionato.

Dopo un’annata da comprimario, il centrocampista chiede maggiore spazio ma l’arrivo di Piotr Zielinski ha in realtà aumentato la concorrenza in un reparto competitivo come quello interista. Per questo motivo non è da escludere la cessione del giocatore il prossimo inverno.

I tifosi e la dirigenza vorrebbero la permanenza di Frattesi. Il calendario fitto presuppone la necessità di un ampio turnover e non mancherebbero occasioni per mettersi in luce. L’azzurro rappresenta una seconda linea di grande livello ma non accetta più questo ruolo.

Pretende un posto da titolare e un’altra squadra di A è disposta a metterlo sotto contratto per renderlo il leader della mediana. In arrivo un’offerta che potrebbe convincere Beppe Marotta a lasciarlo partire per firmare per una rivale.

Frattesi piace alla Roma, in arrivo un’offerta che può convincere l’Inter

La Roma non molla la presa su Frattesi. Il giocatore è valutato 35 milioni ma i giallorossi non hanno una tale disponibilità economica per accontentare le richieste dei nerazzurri. L’idea di Florent Ghisolfi è quella di ammortizzare il costo dell’operazione inserendo una contropartita tecnica gradita ad Inzaghi.

La pedina di scambio sarebbe Bryan Cristante, da anni tra i profili più rappresentativi dei capitolini. Un sacrificio che mister Daniele De Rossi è disposto a fare dato l’alto gradimento che nutre nei confronti di Frattesi che ha caratteristiche più offensive.

Una Roma giovane ed ambiziosa, Frattesi può essere la ciliegina sulla torta

Un acquisto che infiammerebbe il popolo giallorosso che ha già accolto con entusiasmo i nuovi arrivi della propria squadra, oltre alla scelta di Paulo Dybala di restare nella Capitale e di rifiutare, a sorpresa, la proposta faraonica proveniente dall’Arabia.

L’inizio di campionato è stato decisamente negativo ma l’organico ha le carte in regola per tentare di strappare il pass per la prossima Champions League, competizione alla quale la Roma non partecipa da troppo tempo.