Brescianini lo ha convinto a volare a Bergamo: ‘Da noi sei titolare’ | Convocato per la terza da Italiano

Dopo Brescianini, un altro giovane di talento può trasferirsi all’Atalanta, il Milan non lo ritiene centrale nel progetto di Fonseca

L’Atalanta è scatenata in questi ultimi giorni di mercato. La famiglia Percassi è corsa ai ripari per sostituire Teun Koopmeiners e Lookman, di fatto fuori rosa e pronti a cambiare casacca. Gian Piero Gasperini ha iniziato molto bene la stagione, con una vittoria netta sul campo del Lecce e a decidere la sfida del Via del Mare sono stati due innesti che avevano appena svolto il primo allenamento e a cui il mister ha dato subito fiducia.

Decisivi sotto porta Mateo Retegui e Brescianini, autori entrambi di una doppietta e approdati a Bergamo dopo una buona stagione tra le fila del Genoa e del Frosinone. Giocatori giovani, di qualità che potranno maturare ancora sotto la guida sapiente del Gasp.

Un’Atalanta che può aiutare molto anche la Nazionale italiana dato che ha messo sotto contratto anche Raoul Bellanova e Nicolò Zaniolo. L’esterno del Torino è stato tra le rivelazioni dell’ultimo campionato di A mentre il centrocampista ex Roma è in cerca di rilancio dopo alcune stagioni in prestito all’estero.

Un’Atalanta che ha cambiato molti interpreti ma che non ha intenzione di smettere di stupire, confermandosi ai vertici in Italia e provando a fare un’ottima figura anche in Champions dopo aver vinto con merito l’ultima Europa League.

Ha giocato con il Milan insieme a Brescianini, anche lui lascia i rossoneri

Brescianini è cresciuto nelle giovanili del Milan e proprio i rossoneri hanno incassato il 50% dei 12 milioni che Percassi ha dovuto investire per assicurarsi le prestazioni del trequartista.

Come compagno di squadra ai tempi della Primavera, quando allenatore della prima squadra era Gennaro Gattuso, aveva Tommaso Pobega che è stato acquistato nelle scorse ore, come profilo per rinforzare la mediana dei lombardi. E’ stato anche Vincenzo Italiano a incidere nella trattativa, con l’ex viola che lo ha voluto fortemente.

Un Bologna che proverà a confermarsi in Europa con Italiano

Pobega che non è mai riuscito a incidere nella sua parentesi in rossonero e che in Emilia avrà maggiori chance di trovare spazio tra campionato e Champions.

Un giocatore che può fare essere pericoloso anche in fase realizzativa e che migliorerà le geometrie del Bologna, chiamato a riconfermare la storica stagione precedente, conclusa al quinto posto in classifica dopo l’arrivo di tanti volti nuovi e due cessioni dolorose come quella di Zirkzee e di Calafiori.