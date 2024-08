De Rossi-Ghisolfi, adesso è rottura: venduto in segreto un altro fedelissimo per 10 milioni

Il tecnico della Roma è davvero stufo. Tiene in squadra la Joya ma perde il suo pupillo prediletto: ecco di chi si tratta.

L’allenatore dei giallorossi non può sicuramente ritenersi molto soddisfatto delle prime due partite di campionato. Il pareggio a reti inviolate contro il Cagliari, nella prima gara in Sardegna, poteva essere visto come un semplice match di adattamento, ma così non è stato.

La scorsa settimana è stata sicuramente ricca di pressione e di storie a lieto fine per tutta la piazza capitolina. Paulo Dybala ha deciso di rifiutare definitivamente l’offerta faraonica degli arabi da circa 75 milioni di euro lordi per legarsi sempre di più alla squadra giallorossa e ai tifosi.

A tal riguardo, però, sarebbe opportuno dire che la partita in casa contro l’Empoli doveva essere la festa della Joya, così com’è chiamato Dybala. A grande sorpresa, i toscani allenati da Roberto D’Aversa si sono imposti per 1-2 contro i giallorossi.

Nessuno si sarebbe aspettato un epilogo così catastrofico, soprattutto in seguito alle ultime notizie positive in casa Roma. Autore dell’unico gol per i padroni di casa è stato Eldor Shomurodov. Quest’ultimo, infatti, ha garantito la rete della bandiera, anche se la delusione da parte dei tifosi di certo non si può dire dissolta nel nulla.

Il mercato in uscita della Roma

Ora, però, sarebbe opportuno dire anche un’altra cosa importante: il mercato della Roma si può dire chiuso? Beh, considerando la debacle casalinga, la società di Friedkin, insieme a Ghisolfi, vorrà sicuramente dare un ulteriore rinforzo non da poco a Daniele De Rossi affinché la squadra possa essere forte, compatta e soprattutto competitiva non solo in campionato, ma anche negli altri impegni stagionali

A tal proposito, sarebbe lecito mettere in evidenza come ci sia un’altra situazione che non sembra essere del tutto risolta: il mercato in uscita. Ci sono diversi calciatori che sembrano non rientrare nei piani di DDR e per i quali si prevede un trasferimento in altre realtà calcistiche, anche al di fuori dell’Italia.

De Rossi-Ghisolfi ci risiamo: la cessione di Zalewski è alle porte

Sicuramente, ciò non farà fare i salti di gioia al tecnico della Roma, che ha notato in più occasioni come la sua squadra non possa ritenersi pronta e soprattutto completa per affrontare le tre competizioni. Cerchiamo quindi di fare chiarezza su chi sembra essere ormai in procinto di salutare per sempre la città e portare nelle casse della società giallorossa circa 10 milioni di euro.

Non parliamo di nessun difensore, come ad esempio l’inglese Chris Smalling, ma si tratta di un centrocampista che fino allo scorso anno sembrava essere nelle grazie non solo dell’attuale allenatore, ma anche del suo predecessore, il portoghese José Mourinho. Si tratta di Nicola Zalewski, nato a Tivoli, ma di origine polacca con cittadinanza italiana; sembra essere lui in cima alla lista dei partenti imminenti, pronto a salutare definitivamente la Roma per approdare all’estero. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe pronto per lui il PSV.