Inzaghi striglia Marotta: “Lui non è pronto” | Dopo l’errore a Genoa si torna sul mercato

Il tecnico dell’Inter non le manda a dire: dopo l’erroraccio nella prima di campionato, chiede rinforzi e subito. Marotta lo accontenta così.

La prima giornata di campionato ha già iniziato a mietere le prime vittime, o quasi. L’Inter, in realtà, è stata una delle squadre che ha deluso di più in assoluto. Ancora una volta, i nerazzurri si sono dimostrati incapaci di superare una società ostica come quella incontrata al Marassi.

Infatti, i campioni d’Italia sono riusciti solo a strappare un pareggio, che, come gara d’esordio, non è certo così confortante. A tal riguardo, va sottolineato un altro aspetto importante: il calciomercato è ancora aperto.

Sicuramente, in queste ore, Simone Inzaghi starà discutendo con la dirigenza e il presidente Beppe Marotta per cercare di capire dove intervenire, visto che il mercato può ancora riservare delle opportunità anche per i nerazzurri.

In modo specifico, come ben sappiamo, l’Inter ha messo in luce ancora una volta il talento ineccepibile del francese Marcus Thuram. Quest’ultimo, autore di una doppietta, ha mostrato di essere già in uno stato di forma davvero invidiabile, riuscendo a trascinare la squadra con due reti davvero belle e importanti.

Gli erroracci alla prima

Sebbene l’attacco e il centrocampo sembrino essere i reparti più solidi e sicuri per la squadra del tecnico piacentino, la difesa è sicuramente ancora da sistemare. Basti pensare che l’errore del difensore Yann Bisseck ha aperto una voragine in mezzo al campo, evidenziando quanto siano necessari nuovi innesti difensivi per garantire maggiore sicurezza al reparto.

Anche il portiere svizzero Yann Sommer è stato protagonista di un errore davvero grossolano, non degno di un portiere della nazionale elvetica. Tuttavia, alle sue spalle c’è sempre lo spagnolo Josep Martínez, pronto a subentrare. In difesa, con gli infortuni di Buchanan e de Vrij, Inzaghi batte i pugni sul tavolo e chiede il rinforzo che attende ormai da troppo tempo. Sebbene la squadra sia per lo più la stessa dello scorso anno, senza perdite significative e addirittura rafforzata con gli arrivi di Piotr Zieliński e Medhi Taremi, sembra che a breve possa arrivare un ulteriore rinforzo.

Palacios, occhio a Bundes e Liga. Punto in Argentina: l’Inter si spinge a 6mln, a breve novità https://t.co/FbsFvcwMWW — Fcinter1908 (@fcin1908it) August 18, 2024

Palacios nel mirino

Si tratta di un difensore centrale che sembra adattarsi perfettamente alle strategie e alle tecniche di Simone Inzaghi. Stiamo parlando del forte Palacios, seguito da diverse squadre italiane nelle ultime settimane, che sembra rispecchiare l’identikit del calciatore mancante nella formazione nerazzurra.

Nelle prossime ore scopriremo se la trattativa prenderà una piega più concreta e si velocizzerà in breve tempo. Stando a quanto riportato da sport.sky.it, i nerazzurri si sarebbero avvicinati davvero tanto ad acquisirne il cartellino