Giuntoli, 60 milioni rifiutati: ’Non posso venire alla Juve’| C’entra il PSG

Porte sbattute in faccia a Giuntoli, il calciatore non può venire alla Juventus: c’è di mezzo il Paris Saint-Germain

Per la gioia dei tifosi, l’attesa è ufficialmente terminata. Con le competizioni per club terminate ad inizio giugno e quelle per Nazionali, Copa America ed Europei, terminate a metà luglio, la nuova stagione 2024/2025 è pronta a partire più carica che mai.

In Italia si prospetta una delle migliori stagioni calcistiche degli ultimi anni. C’è una favorita, ossia l’Inter di Simone Inzaghi, ma la sua percentuale di vittoria non garantisce la certezza data la presenza delle concorrenti che si sono estremamente rafforzate.

C’è l’Atalanta di Gasperini neo vincitrice di un trofeo europeo, la Lazio, il Napoli e la Roma chiamati a riscattarsi, il Milan pronto a riportare un trofeo in bacheca dopo 2 anni ed infine la Juventus, totalmente rivoluzionata da cima a fondo, pronta a ritrovare il suo DNA vincente.

Ci sono grandi aspettative sulla squadra di Thiago Motta. Nonostante gli scarsi risultati nelle amichevoli pre campionato, la tifoseria bianconera è speranzosa di vedere applicato quanto di buono visto a Bologna e di vedere la propria squadra ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Ex Novo

Tutto ciò che era stato lasciato dal suo predecessore, Massimiliano Allegri, è quasi del tutto sparito. È totalmente una nuova squadra, sia dal punto di vista tattico, sia per gli interpreti che la andranno a formare, cambiati in ogni zona del rettangolo verde di gioco.

Ha cambiata l’estremo difensore acquistando Michele Di Gregorio e rescindendo Wojciech Szczesny, ha acquistata Juan Cabal come terzino sinistro e sta trattando per Pierre Kalulu del Milan che può giocare in tutti i ruoli della difesa, ha rivoluzionata il centrocampo con gli arrivi di Khèphren Thuram e Douglas Luiz, con Teun Koopmeiners sempre più vicino, e formerà un nuovo tridente d’attacco con Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz ed una nuova ala, con Federico Chiesa messo fuori rosa; una Juventus ex novo.

Trattativa complicata

Il sogno per l’attacco è Jadon Sancho, ala inglese acquistata dal Manchester United nell’estate del 2021 per 85 milioni di euro. Il classe 2000 non si è mai trovato a suo agio in Inghilterra sotto la guida di Ten Hag, ma è immediatamente ritornato a brillare al suo ritorno in prestito al Borussia Dortmund, conducendo la squadre tedesca in finale di Champions League grazie al suo incredibile talento.

Nonostante si sia ritrovato i Red Devils vorrebbero lasciarlo partire per alleggerire il loro monte ingaggi, situazione perfetta per la Juventus che però deve confrontarsi con il Paris Saint-Germain che ha messo gli occhi su di lui. Luis Enrique lo vuole ed il club francese vuole accontentarlo, con l’idea di inserire nella trattativa una contropartita, Manuel Ugarte, il cui cartellino è valutato superiore a quello dell’inglese. Nel caso in cui la trattativa andasse in porto, il club bianconero rimarrebbe totalmente fuori dai giochi e Cristiano Giuntoli sarebbe costretto a trovare un’alternativa, con Nico Gonzàlez e Sergio Conceição in cima alla lista del suo taccuino.